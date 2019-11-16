捷運出口音樂節今登場 爵士拱橋耶誕燈飾美翻全場

2019-11-16 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



2019捷運出口音樂節今天下午在捷運中山站及雙連站間的爵士廣場熱鬧登場，由歌手郭修彧、魏嘉瑩及鼓鼓呂思緯揭開序幕，傍晚更點亮爵士拱橋耶誕燈飾，讓現場民眾在繽紛絢麗的耶誕燈飾下，隨著音樂舞動身體，氣氛嗨到最高點。

台北捷運公司在今天及23日，連續2個周六下午4時至6時，邀請實力派歌手在爵士廣場盡情飆唱，今天首場音樂會吸引不少民眾駐足圍觀，把廣場擠得水泄不通，其中傍晚爵士拱橋點亮整排耶誕燈飾，浪漫又壯觀的畫面使民眾嘖嘖稱奇，許多遊客都搶著打卡拍照。

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歌手許書豪、PiA吳蓓雅及白安則將在下周六(23日)與民眾見面，另外上午10時至晚上8時，「心中山」線形公園綠蔭廊道也有有趣的主題市集、街頭藝人、裝置藝術、拍照打卡換好禮等活動，多元內容從早到晚，要讓全家大小一同歡度周末時光。

喜歡打卡拍美照的民眾千萬不能錯過心中山線形公園裝置藝術、耶誕造型燈飾輪番登場，由設計師徐福治在月光森林創作的彩彩日光，讓日光透過色彩繽紛的裝置藝術，折射到地面呈現出繽紛彩色的光影，讓每個經過的人們都能停下腳步來踩踩日光；夜晚大片天幕燈飾妝點的爵士拱橋，更是讓心中山線形公園華麗變身。