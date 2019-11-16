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公民自習簿 陳儀君：參與式預算深化民主

2019-11-16 18:52中央社 新北16日電

新北市議員陳儀君表示，參與式預算精神不在預算大小，重點是過程中的「參與」價值，全民參與式預算將深化民主素養，人民有權決定政府應把稅收花在他們所指定的建設或活動。

陳儀君是台灣以議員「預算建議權」推動「參與式預算」的公民參與領跑人，近日出版「公民自習簿」專書，提供「台灣式參與式預算」第一手的教學。

新北市立圖書館將於17日下午3時30分舉辦「公民自習簿」新書分享會，陳儀君與市府文化局長蔡佳芬對談，邀請市民一起分享透過盤點地方特色DNA，打造屬於新北的「參與式藝術」。

陳儀君今天告訴中央社記者，推動參與式預算的過程，須感謝參與設計城市風貌的市民，與擁有開放心態的公務員，這是推動「開放政府、全民參與」不再是口號的關鍵。

中山大學社會學系教授萬毓澤書序中表示，參與式預算是公民參與的民主理念，讓民眾可更直接、更實質決定公共預算支出的分配與執行，最近30年來已成為各國強化公民參與提升都市治理品質的機制。

參與式預算源於1988年巴西工人黨在愉港取得執政權，1989年起推動參與式預算將資源轉移至公共服務項目和較貧窮的社區，還促成各種基層社區組織的蓬勃發展。

陳儀君表示，她在2015年獲悉上述經驗，以自己的議員建議款開始在新店區達觀里推動示範，並連續擴大到其他的鄰里居民共同討論，決定自己生活周遭公園、人行步道、兒童遊憩、環境維護等設施，如何將預算花在刀口上。

陳儀君表示，其實參與式預算精神不在預算大小，重點是過程的「參與」價值，新北市府各局處推動許多建設，是透過與民眾互動溝通，討論出來的規劃，但有些局長卻不認為與「參與式預算」相關。

她認為，目前市府已從「參與式預算」進而前進至「參與式建設」，建議調整目前推動參與式預算的模式，就會讓「開放政府、全民參與」不只是口號，使參與式預算成為全民行動方案。

陳儀君除在都會衛星城市的新店區推動，她認為，在偏遠地區的大台北水源保護區的石碇、原住民自治區的烏來、北台灣茶鄉的坪林，參與式預算可轉型當地所需的「地方創生」。

陳儀君說，透過「公民參與」深化民主素養，期望透過公民深耕參與社會更能團結台灣。

素養

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