柯文哲參加艋舺青山宮起轎儀式

相關新聞
新北歡樂耶誕城開幕 第一個周末童趣嘉年華登場2019-11-16 15:31
17組社企電商展示 邀親子玩樂中懂社企2019-11-16 14:31
新北市3文學獎聯合頒獎 新住民寫詩得獎最愛李白2019-11-16 14:27
健康紅不讓！台北興富發棒球隊挺兒童口腔保健2019-11-16 12:46
想要鼠年月曆 捐發票就可，23日中區國稅局換取2019-11-16 12:38
美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意2019-11-16 11:13
新北出席危機管理網國際會議 雲端智慧救災接軌國際2019-11-16 11:11
駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管2019-11-16 11:05
趨勢文學劇場異想漢代＜大風起兮＞ 開啟朝代文學系列2019-11-16 10:34
影／揮毫「禮義廉恥」書藝同好聯展呼籲莫忘初心2019-11-16 09:05
新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家2019-11-16 00:21
大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人2019-11-15 23:51
北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格2019-11-15 23:49
新北歡樂耶誕城點燈 亮到元旦2019-11-15 23:45
新北危老都更 今年核定100件…達標2019-11-15 23:42
挑戰人生下半場／徐金春 辭職顧中風父 投入志工助人助己2019-11-15 23:38
北市捷運站周邊機車格 明年起收費2019-11-15 23:32
北市10庇護工場合推春節禮盒 拚3千盒2019-11-15 23:26
士林官邸菊展 22日登場 18萬盆菊花綻放2019-11-15 23:06
興南夜市試辦徒步區 4個周六抽獎2019-11-15 22:52
夜市抵用券 新北7處可使用2019-11-15 22:51
林智堅化身咖啡師 用「咖啡學」向民眾力薦江永昌2019-11-15 21:24
乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場2019-11-15 20:08
金山高中成立衝浪社 盼下海衝出一片天2019-11-15 19:20
閒置地變菜園 石門富基里共餐營養加分2019-11-15 19:19
瑞芳警建置巷弄監視器網 民眾安全有保障2019-11-15 19:17
淡水環保志工淨灘 五百人守護沙崙海岸2019-11-15 19:16
汐止「舞藝匯好咖」結業 70歲阿嬤不缺課2019-11-15 19:15
新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲2019-11-15 17:58
新北第44托老中心 永和耕莘醫院承辦2019-11-15 17:14
台北酷課雲砸1400萬 108新片全動畫教學2019-11-15 16:05
目標3千盒！10庇護工場共推春節禮盒2019-11-15 15:47
因應總統大選 新北地檢署今召開選舉查察分區座談會2019-11-15 15:25
台文創續掌經營權 文創華山邁向終身學習基地2019-11-15 14:22
寫作讓平淡生活激起浪花 新住民獲文學小品文獎2019-11-15 14:18
公費流感疫苗分批接種 學生、醫護人員今首波開打2019-11-15 13:22
捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉2019-11-15 13:06
2019士林官邸菊展下周登場 逾2000朵大立菊超吸睛2019-11-15 12:59
夜市消費抵用券 新北多一處可使用2019-11-15 12:58
熱門文章
南迴舊公路不再是動物殺手 變成「動物樂園」！2019-11-16 10:36
基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來2019-11-16 02:14
乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場2019-11-15 20:08
新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮2019-11-15 20:10
她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸2019-11-16 02:20
駕駛看過來！艋舺青山王祭遶境登場 萬華多處路段交管2019-11-16 11:05
影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神2019-11-15 20:21
新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲2019-11-15 17:58
金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察2019-11-15 20:57
新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家2019-11-16 00:21
嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人2019-11-15 18:22
殺烏取卵新住民婦女刀工一流 烏魚季登場漁村缺工2019-11-16 09:36
好消息！湖口新豐考試不再奔波 明年確定增設會考考場2019-11-15 19:12
巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人2019-11-15 17:42
嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.02019-11-15 17:40
影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」2019-11-15 19:29
影／秋芒白山頭 東北角賞芒秘境十三層與茶壺山腳超美2019-11-16 10:48
「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠2019-11-15 19:19
大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人2019-11-15 23:51
北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格2019-11-15 23:49
台南水道博物館將破20萬人次 11/17入園抽限量一卡通2019-11-16 07:18
美津濃馬拉松明5千人北海岸開跑 金山到石門交管注意2019-11-16 11:13
志玲姐姐婚禮倒數 警方：會主動協助交通疏導2019-11-15 20:58
癌末夫靠妻半夜開計程車養全家 一個紅包改變人生2019-11-16 11:54
影／鐵路一村拆了？火車頭園區願景館春節前完工2019-11-15 23:04
六輕又冒火光、黑煙 雲林縣府：要求15天內提出報告2019-11-15 17:29
總統立委選情白熱化 藍綠造勢新北拚場明晚土城將交管2019-11-15 23:41
鄭永金與林光華前後腳今晚同台 力挺蔡英文2019-11-15 21:16
苗栗縣生育津貼6600元全台第2低 議員陳品安建議1萬元2019-11-15 20:27
高雄入夜有耶誕氛圍 夢時代下雪了？草衙道有耶誕樹2019-11-15 21:00
埤塘解編爭議 民代控鄭文燦「點池成鑽」市府駁斥2019-11-15 23:10
勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：不容挑戰公權力2019-11-15 23:50
新北危老都更 今年核定100件…達標2019-11-15 23:42
超美！ 台茂「海洋魚群耶誕樹」整點噴泡泡還有燈光秀2019-11-15 17:17
洗刷山胞汙名正名原住民 「正名戰神」回首歷程血淚2019-11-15 18:49
苗縣明年編鄰長為民服務費 議員建議研擬核發要點2019-11-15 21:09
台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮2019-11-16 15:40
苗栗縣危老重建推動師成軍 一條龍式服務加速都市再生2019-11-15 18:42
96歲單親阿嬤包粽養大5子 贈粽小英總統祝連任包中2019-11-15 18:04
影／撙節關聖帝君聖誕經費 玉清宮贈新式無線電助消防2019-11-15 22:16
留言