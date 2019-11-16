台北市3大遶境登場 警「打頭陣」籲守法
2019-11-16 15:57
聯合報 記者李隆揆
／即時報導
台北市3大廟會「青山宮靈安尊王聖誕遶境」今天下午正式登場，警方為維護遶境活動順利進行，也在活動開始前「打頭陣」，呼籲參與民眾及廟會陣頭人員勿因遶境衍生聚眾鬥毆等滋事行為。
一年一度的「青山王遶境」今天下午3時正式登場，為期3天的遶境活動，除了集合了各地宮廟陣頭，預計將吸引數千名民眾參與。為確保轄內治安及社會秩序，轄區萬華分局警方昨晚特別針對轄內易聚眾滋事的場所，及迎神紅壇、宮廟周邊道路執行擴大臨檢，期盼事前防制因遶境活動衍生聚眾鬥毆事件。
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今天下午2時許，萬華分局長張隆興特別在遶境隊伍正式出發前「打頭陣」，於青山宮牌匾前先行呼籲民眾，遶境期間若有違規情事發生，警方將全程蒐證舉發，參與民眾嚴禁攜帶刀、械、毒品等違禁品，凡發生打架鬥毆等滋事案件，警方將以優勢警力壓制、逮捕送辦，絕不寬貸。遶境期間警方將全員投入，確保活動順利進行、各項治安交通穩定。
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