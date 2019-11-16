台北知名老店再轉型 品牌重塑吸人潮

2019-11-16 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北市藏身許多百年傳統老店及特色店家，但隨時代演進店家也紛紛面臨轉型問題，台北市產業局今年輔導21家特色好店，進行店家再造和品牌形象提升，如知名老店萬華「清湯瓜仔肉」、北投「北投齊雞」等，店家也表示，改造成效相當不錯，雖然才重新營業頭幾天，但生意明顯有變好。

產業局今年輔導21家台北特色好店，包含「再造店家」與「型店店家」2類，其中協助11家再造店家，以品牌定位、空間改造重新出發，如萬華「清湯瓜仔肉」；10家型店店家，則協助提升品牌形象、行銷推廣，如老牌皂廠「大春煉皂」等。

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台北市長柯文哲下午出席「台北造起來市民同樂會」表示，台北104年起推動「台北造起來」店家再造計畫至今共輔導80家店家，受輔導的店家來客數或營業額提升超過1成，最顯著的例子就是大稻埕、迪化街一帶，吸引越來越多日、韓觀光客，盼店家透過行銷、再造等模式，帶動整體產業發展。

在萬華華西街開業40多年的老店「小王煮瓜」，今年也參加再造計畫，原名為「清湯瓜仔肉」的「小王煮瓜」已傳承至第2代老闆王捷生，今年4月更榮獲2019米其林必比登推薦的街頭小吃，王捷生說，「改造後店內觀光客數量提升近3成」，生意明顯變好，不管新舊顧客都對店裡新裝潢讚譽有嘉，「過去在路邊營業較悶熱，現在移到店面裡環境舒服也乾淨許多」，客人用餐環境也更好。