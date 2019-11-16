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新北歡樂耶誕城開幕 第一個周末童趣嘉年華登場

2019-11-16 15:31聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北歡樂耶誕城中最受小朋友歡迎的「童趣嘉年華」今、明2天在市民廣場登場，有超人氣動畫明星麗莎與卡斯柏等人偶齊聚一堂，搭配好玩、有趣的童趣市集，讓許多小朋友流連忘返。

除了奶油獅等人偶現場互動，今年還邀請蘋果、海波和好玩的劇團，分別演出歌舞劇「小獅王過耶誕」、兒童舞台劇「願望樹與皮露樹」和「青蛙王子歷險記」。

晚上「夜光精靈唱跳SHOW」結合光球芭蕾、LED WING、夢幻人中球與高蹺精靈等藝術裝置，夜光精靈搭配優雅輕快樂曲穿梭飛舞；「耶誕電光奇幻人」充滿時尚科技感造型，都為新北歡樂耶誕城帶來華麗、驚豔的視覺享受。

童趣市集邀請近50個商家進駐，包括文青系飲品、療癒系甜點、超萌耶誕裝飾小物以及各式DIY手作課程，還有部分貼近生活的手作、食器、咖啡、寵物、親子育樂的「有趣市集」。

新北歡樂耶誕城開幕，第一個周末童趣嘉年華登場。圖／新北市觀光旅遊局提供
新北歡樂耶誕城開幕，第一個周末童趣嘉年華登場。圖／新北市觀光旅遊局提供
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新北歡樂耶誕城開幕，第一個周末童趣嘉年華登場。圖／新北市觀光旅遊局提供
新北歡樂耶誕城開幕，第一個周末童趣嘉年華登場。圖／新北市觀光旅遊局提供
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