17組社企電商展示 邀親子玩樂中懂社企
2019-11-16 14:31
聯合報 記者魏翊庭
／新北即時報導
「新北社企‧電商基地」今在板橋府中非常熱區廣場舉辦「新北社企電商體驗會」，集結17組社企電商團隊，向民眾展示社企議題的創新解決方案，還邀親子互動體驗，從玩樂中了解社會企業，推廣社會企業的價值與理念。
新北市副市長吳明機指出，社會型企業主要專注在企業成長的同時，同步發展社會、經濟、環境問題的解決方案，是現階段全球經濟中不斷增長的力量。新北市政府提供社會企業在品牌行銷、商業模式調整、專業技能訓練等多元育成服務。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
吳明機表示，新北市2015年起已扶植約60家社會企業，透過社企網絡連結新住民、原住民、單親家庭、脊椎損傷、罕見疾病患者及組織纖維病友等族群，協助其就業創業。
經發局表示，「新北社企‧電商基地」成立1年多，受輔導的團隊也獲得中央政府、民間創投、採購單位青睞，如培育流浪犬成為專業陪伴犬的「台灣心輔犬培育團隊」，成功爭取識富天使新創加速計畫及入選2019台灣電梯簡報大賽，將前進香港及美國矽谷與各國新創團隊進行交流。
為讓更多人了解社會企業，今台灣心輔犬培育團隊就規畫動物生命教育體驗，讓親子與心輔犬肢體互動，學習與狗老師相處的正確觀念。
留言