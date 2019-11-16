新北市3文學獎聯合頒獎 新住民寫詩得獎最愛李白

2019-11-16 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市文化局今舉行「2019新北市文學獎」、「玩字時代」及「新住民文學獎」3項文學獎聯合頒獎典禮，新北市長侯友宜出席頒獎典禮表示，新北市是全國新住民最多的縣市，新北市已將新住民政策納入2030年新北市6大願景工程之一，未來不同族群間交流會愈加頻繁，也就更凸顯出「新住民文學獎」的重要意義。

文化局表示，3項文學競賽總競賽獎金163萬元，今年總收件數達2669件，由81位評審委員，選出45位的得奬者，競爭激烈。評審團總召集人路寒袖、評審廖玉蕙、方梓及李三財等人今都出席頒獎典禮。

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侯友宜表示，新北市是全國新住民最多的縣市，因此，新北市已將新住民政策納入2030年新北市6大願景工程之一，未來不同族群間交流會愈加頻繁，也就更凸顯出「新住民文學獎」的重要意義，期待新住民朋友能多多書寫創作，記錄和分享生活經驗與故事，促進多元文化的交流與融合。

今年新北市文學獎徵件類別包含黃金組、散文、短篇小說、報導文學、青春組、繪本故事組及舞台劇本組等，類別數為全國之最，總收件數達1781件；「玩字時代」手寫文學競賽，則是鼓勵手寫文字創作，今年收件數達780件；新住民文學獎今年收件數有108件。

其中，中山女高二年級黃鈺棋同時得獲文學獎青春組散文和新詩類的首獎，她表示，自己從小寫作，也到處參加文學比賽，散文「摯友」是來自每天通勤在捷運上看到大家都在滑手機，其中年輕人最夯的社群軟體「Instagram」中摯友功能的靈感，再由社群的摯友推進到現實生活。

新住民文學獎中，武豔秋以越、中雙語寫作，分別獲得散文（非中文）組優選及圖文創作組佳作，成為雙料獲獎者。她來台4年，在越南讀過大學，目前就讀師大語言中心念中文，老師鼓勵她以寫作表達自己，她笑說自己最愛的詩人是李白。