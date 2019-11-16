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薑薑好！ 醫師：是肌肉舒緩與痠痛恢復聖品

2019-11-16 13:31聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

冬天喝碗薑湯可以驅寒暖身，是家家戶戶必備的寒冬聖品。聯新國際醫院運動醫學科主治醫師周佳儀表示，薑的好處不只如此，也是幫助運動後肌肉修復、緩解關節疼痛的聖品，而且取得容易、價格平易近人，民眾可以善加利用。

生薑具有暖胃止嘔的作用，在中藥有「嘔家聖藥」的美譽，美國衛生研究院也將生薑列為營養補充品，認為有助緩解暈車、化療與懷孕嘔吐的作用。周佳儀指出，生薑在運動醫學方面已有廣泛運用，可以緩解關節疼痛及運動後的肌肉修復。

生薑萃取物對於緩解退化性關節炎的疼痛，具有顯著的緩解。研究顯示，服用生薑萃取物，對於站立或行走後的疼痛均有明顯改善，且降低使用止痛藥的頻率。此外，服用薑與薑黃的混合物，對於類風濕性關節炎，具有保護關節的效果。在中醫臨床上，針對關節炎患者，除使用針灸止痛，在用藥也會酌加生薑與薑黃，來降低疼痛。

國外很多運動中心建議運動訓練後補充「鎂」，不論口服或泡澡按摩經皮膚吸收，可有助於身體的恢復。周佳儀說，薑不僅同樣有效，由於薑是天然食材，對於比賽的運動員更適合，不必擔心誤服禁藥的疑慮。

根據研究，每天攝取2公克的薑粉連續11天，可緩解離心訓練後的肌肉痠痛；每天服用4公克薑粉，則有助於重量訓練後肌肉力量的恢復。周佳儀表示，薑本身的芳香味能緩解運動後的食慾不振，幫助腸胃恢復正常運作，因此對於耐力型比賽的選手，是營養補充的好選擇。

薑是相當普遍常見的食材，又可入藥，藥食同源，大多數食用後並不會不舒服，但是薑含有揮發油，有些腸胃敏感的人可能會腹部不適與灼熱感，建議可改用嫩薑或粉薑，避免食用老薑。

另有研究指出，攝取濃縮或過量薑製品，可能會造成膽汁分泌增加，因此膽結石患者應多留意。周佳儀說，如果不以食用的方式，也可以把薑的精油添加在乳液或按摩油，塗抺在僵硬的肌肉或疼痛的關節處，進行輕柔按摩，亦能達到舒緩效果。

醫師周佳儀指出，薑是幫助運動後肌肉修復、緩解關節疼痛的聖品。圖／聯新國際醫院提供
醫師周佳儀指出，薑是幫助運動後肌肉修復、緩解關節疼痛的聖品。圖／聯新國際醫院提供
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類風濕性關節炎按摩患者

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