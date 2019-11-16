北市捷運站周邊機車格收費 暫劃500公尺範圍
2019-11-16 14:21中央社 台北16日電
市議員林亮君表示，捷運站周邊機車停格收費後，形同北市2/3車位都要收費。台北市停管處今天指出，範圍暫定市中心的捷運站周邊500公尺範圍、12公尺寬道路。
為鼓勵民眾使用大眾運輸，台北市停管處規劃4階段機車停車格收費，首先從商圈開始，依序推動至捷運站周邊、市區主要幹道、巷弄與其它路段等。其中，第二階預計在民國109、110年間完成，後續沒有時程表，還要討論。
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台北市無黨籍市議員林亮君表示，若捷運站周邊也劃入範圍，北市有2/3機車停車格都要收費，民眾若在住家附近停車也得花錢可能就乾脆騎車，鼓勵搭乘大眾運輸效果有限。
台北市停管處營運科長羅至浩指出，目前擬定的範圍是捷運站周邊500公尺，並寬12公尺以上的道路；至於是主幹道收費，還是連巷弄一併劃入，還在討論中。
羅至浩表示，第二階段並非全北市捷運站周邊都收費，會先鎖定市中心的站點，範圍約在基隆河以南、麟光站以北，但還要討論，之後會有更詳細的收費計畫。
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