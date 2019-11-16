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健康紅不讓！台北興富發棒球隊挺兒童口腔保健

2019-11-16 12:46聯合報 記者張世杰／台北即時報導

中華隊爭取明年東京奧運門票，重現全民瘋棒球熱潮，台北市政府體育局、台北興富發棒球隊與台北市立萬芳醫院今天以「打擊蛀牙蟲，健康紅不讓」為主軸，攜手合作兒童口腔保健義診活動，現場設置趣味棒球挑戰區，並邀請YOYO家族天竺鼠姐姐與孩童一起唱跳同樂，響應公益。

今天台北市體育局副局長蔡培林、興富發建設股份有限公司執行長陳彥伯與台北市立萬芳醫院長陳大樑揮棒擊出「健康紅不讓」，共同為活動揭幕，感謝彼此對公益活動的付出。

有別以往民眾至醫院檢查所產生的緊張感，今天以輕鬆有趣的闖關活動，吸引現場大小朋友主動參與，除了口腔健康檢查與口腔保健知識之外，台北興富發棒球隊球員也親自帶領孩童將夢想繪製在棒球上，並設置趣味棒球挑戰區，身體力行傳授運動對於生理與心理健康的重要性。

台北市政府體育局副局長蔡培林表示，體育局不僅規劃國內外運動賽事，也長期推廣豐富多元的體育活動，讓民眾培養健康的生活態度，希冀將臺北市打造為健康運動城市。

台北興富發棒球隊長期培育業餘至職業選手，以城市溫暖球隊為號召，呼籲民眾一同關懷弱勢家庭的醫療資源，台北市體育局與球隊未來也會結合各方資源，持續為公益活動付出。

台北市政府體育局、台北興富發棒球隊與台北市立萬芳醫院今天以「打擊蛀牙蟲，健康紅不...
台北市政府體育局、台北興富發棒球隊與台北市立萬芳醫院今天以「打擊蛀牙蟲，健康紅不讓」為主軸，攜手合作兒童口腔保健義診活動。圖／台北市體育局提供
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