想要鼠年月曆，捐發票就可，23日中區國稅局換取

2019-11-16 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張明慧 ／台中即時報導



小小1張發票，可兌換的東西愈來愈多！財政部中區國稅局為了鼓勵民眾養成索取發票習慣，今年發行民眾最愛的「水果月曆」，民眾只要售108年11-12月發票，雲端發票3張，或紙本發票（含電子發票證明聯）6張，每張發票的消費金額要在10元以上，即可兌換1本月曆，每人限兌2本，兌完為止。

活動在11月23日（星期六）上午9至12時，在國稅局中區分局所屬各分局、稽徵所都可「發票換月曆」，這些發票也將捐贈公益。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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國稅局中區分局為了鼓勵民眾多使用雲端發票，減少紙張浪費，此次捐贈雲端發票只要3張即可，門檻更低，各種載具包括手機條碼、悠遊卡、信用卡等都可，108 年11-12月雲端發票3張就能稅換1本月曆，比起紙本發票6張更容易；且可使用「雲端發票行動捐贈寶2.0」先自行上網捐贈，活動當日交由現場工作人員進行點數扣除，節省寶貴時間，還可再減少捐贈1張雲端發票。

現場還有「粉絲回娘家」，有贈好禮及闖關活動等，民眾可攜家帶眷參與；凡是「中區國稅局 稅務e吉棒」粉絲，活動當日出示粉絲專頁按讚、及統一發票兌獎APP登錄畫面，並留下指定留言，即可免費兌換限量「特製鼠到吉來紅包袋」乙份；另捐贈雲端發票2張（每張消費金額10元以上），並出示財政部統一發票兌獎APP登錄畫面，也可參加趣味闖關活動，過關者即可免費兌換精美宣導品1份；數量有限兌完為止。