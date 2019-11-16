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想要鼠年月曆，捐發票就可，23日中區國稅局換取

2019-11-16 12:38聯合報 記者張明慧／台中即時報導

小小1張發票，可兌換的東西愈來愈多！財政部中區國稅局為了鼓勵民眾養成索取發票習慣，今年發行民眾最愛的「水果月曆」，民眾只要售108年11-12月發票，雲端發票3張，或紙本發票（含電子發票證明聯）6張，每張發票的消費金額要在10元以上，即可兌換1本月曆，每人限兌2本，兌完為止。

活動在11月23日（星期六）上午9至12時，在國稅局中區分局所屬各分局、稽徵所都可「發票換月曆」，這些發票也將捐贈公益。

國稅局中區分局為了鼓勵民眾多使用雲端發票，減少紙張浪費，此次捐贈雲端發票只要3張即可，門檻更低，各種載具包括手機條碼、悠遊卡、信用卡等都可，108 年11-12月雲端發票3張就能稅換1本月曆，比起紙本發票6張更容易；且可使用「雲端發票行動捐贈寶2.0」先自行上網捐贈，活動當日交由現場工作人員進行點數扣除，節省寶貴時間，還可再減少捐贈1張雲端發票。

現場還有「粉絲回娘家」，有贈好禮及闖關活動等，民眾可攜家帶眷參與；凡是「中區國稅局 稅務e吉棒」粉絲，活動當日出示粉絲專頁按讚、及統一發票兌獎APP登錄畫面，並留下指定留言，即可免費兌換限量「特製鼠到吉來紅包袋」乙份；另捐贈雲端發票2張（每張消費金額10元以上），並出示財政部統一發票兌獎APP登錄畫面，也可參加趣味闖關活動，過關者即可免費兌換精美宣導品1份；數量有限兌完為止。

中區國稅局長宋秀玲指出，國稅局每年推出不同主題的特色月曆，今年是民眾最喜愛、討喜的台灣時令水果曆，印刷精美、迴響極佳，可陪伴民眾喜迎鼠年。民眾如有任何疑問，可撥打免費服務電話0800-000321，中區國稅局將竭誠為您服務。

中區國稅局印製精美的鼠年水果月曆，局長宋秀玲表示捐贈發票就可兌換。圖／中區國稅局...
中區國稅局印製精美的鼠年水果月曆，局長宋秀玲表示捐贈發票就可兌換。圖／中區國稅局提供
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中區國稅局印製精美的鼠年水果月曆，局長宋秀玲表示捐贈發票就可兌換。圖／中區國稅局...
中區國稅局印製精美的鼠年水果月曆，局長宋秀玲表示捐贈發票就可兌換。圖／中區國稅局提供
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中區國稅局23日上午的捐發票換月曆活動，還有「粉絲回娘家」贈好禮與闖關。圖／中區...
中區國稅局23日上午的捐發票換月曆活動，還有「粉絲回娘家」贈好禮與闖關。圖／中區國稅局提供
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中區國稅局鼠年月曆是民眾最愛的水果圖樣。圖／中區國稅局提供
中區國稅局鼠年月曆是民眾最愛的水果圖樣。圖／中區國稅局提供
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月曆統一發票

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