趨勢文學劇場異想漢代＜大風起兮＞ 開啟朝代文學系列

2019-11-16 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



趨勢文學劇場《異想漢代＜大風起兮＞》今天在高雄市立社會教育館演藝廳，接連演出兩場。一群來自台灣的「古墓奇賓」，包括網紅作家、粉耐煩教授、瘋狂編劇等，追尋盜墓賊的腳步，挖到了死人骨頭，還有史記、漢賦、樂府、古詩，發掘出淒美的異國愛情故事，交織出一段奇幻的旅程。

趨勢教育基金會擅長以創新的劇場藝術推廣經典文學，並融入現代人的生活中，拉近古典與現代的距離，過去《尋訪陶淵明》、《屈原，遠遊中》、《采采詩經》、《東坡在臺灣》等經典文學劇，都獲得熱烈回響，許多校長和老師每年帶著學生一起來觀賞學習，已成課堂上重要的補充教材。

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趨勢教育基金會執行長暨趨勢科技文化長陳怡蓁表示，今年的文學劇不再以大文豪為主角，雖然已累積成功的模式與經驗，但基金會要創造出更豐富、更顛覆的內容，讓文學教育更活潑，更具現代感。

今天在高雄社教館全球首演的【趨勢文學劇場】《大風起兮》，將開創「朝代文學」的系列，以異想的方式詮釋漢代，用現代視角全新觀看漢代生活、文學與文化，演出規格全面提升、並增加故事性與幽默性，知識完全融入戲劇當中來做推廣與傳遞。

此次演出的創意群更是集結許多優秀的劇場人才，包括作品曾入圍台新藝術獎的編導李易修，曾獲世界劇場設計展金獎的燈光設計鄧振威，作品曾入圍布拉格劇場設計展的舞台設計謝均安，多媒體風格絢麗的影像設計徐逸君，善於結合戲劇與舞蹈的編舞家林春輝，多次與唐美雲歌仔戲團合作的服裝設計林玉媛，更有音樂作品曾入圍傳藝金曲獎的作曲家朱雲嵩，率領台藝大多位優秀青年樂師為大家現場演奏仿漢代的悠揚樂音，希望帶給觀眾更新的閱聽享受，激發對於文學作品的當代解讀，產生新的探討角度與視野。

為讓偏鄉學子有機會認識漢代文學風華，社教館結合家庭教育中心特別邀林園高中國中部的親、師生來一趟「偏鄉親子藝文培力~親職成長＆劇場同歡」，一大早的刺激的漆彈體驗活動，並聆聽「青春圓舞曲~創造雙贏的親子溝通｣講座，以及走進專業劇場接受藝術饗宴的洗禮，化舞台為教室，把書本上的知識帶入生活中。