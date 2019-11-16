影／揮毫「禮義廉恥」 書藝同好聯展呼籲莫忘初心
2019-11-16 09:05
聯合報 記者卜敏正
／嘉義即時報導
嘉義市書藝協會學術顧問陳姿夙，日前應苗栗書友請託舉辦網路集寫，主題為「禮義廉恥」，透過網路號召各地書法老師、創作者熱情響應，揮毫拍照回傳。短短幾天就收到80餘幅作品，創作者坦言，當今社會風氣讓人感慨，透過集寫不僅自省，也提醒大家「莫忘初心」。
陳姿夙表示，書法集寫網路聯展已舉辦許多年，過去幾年主題從正氣歌、赤壁懷古、羊年吉祥語、飲中八仙歌、紅豆詞、無我茶會、里約奧運為中華隊加油、到今年6月西海情歌，每次只要選個主題，邀請書友就所擅長字體揮毫，拍照後網路聯展、自娛娛人，過去網路邀約後僅20餘人參與，沒想到這次這麼多網友參加，已收到超過80件作品。
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她說，「禮義廉恥」是早年校訓，從小大家都有這觀念，學校教了千百次，只要記得幾分，本性就不會太偏離，但當今社會風氣，常讓人感慨世風日下，人心不古。
首次參與集寫的書法老師簡豐益傳作品後表示，書法創作好惡不是作品本身的技巧，而是有感，代表的情感，先感動自己，才能感動賞者。
「大家對主題有感！」陳姿夙說，來自全國各地書藝老師揮毫寫下「禮義廉恥」，每份作品字體不同，但都是作者的期許與滿滿感動，部分書友甚至寫了好幾次，希望透過簡單四個字自省、提振社會風氣。
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