親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

邱毅出線下線 台師大教授：凸顯國民黨中央進退失據

星宇機上安全影片 看過的都跪在螢幕前了！

影／揮毫「禮義廉恥」 書藝同好聯展呼籲莫忘初心

2019-11-16 09:05聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市書藝協會學術顧問陳姿夙，日前應苗栗書友請託舉辦網路集寫，主題為「禮義廉恥」，透過網路號召各地書法老師、創作者熱情響應，揮毫拍照回傳。短短幾天就收到80餘幅作品，創作者坦言，當今社會風氣讓人感慨，透過集寫不僅自省，也提醒大家「莫忘初心」。

陳姿夙表示，書法集寫網路聯展已舉辦許多年，過去幾年主題從正氣歌、赤壁懷古、羊年吉祥語、飲中八仙歌、紅豆詞、無我茶會、里約奧運為中華隊加油、到今年6月西海情歌，每次只要選個主題，邀請書友就所擅長字體揮毫，拍照後網路聯展、自娛娛人，過去網路邀約後僅20餘人參與，沒想到這次這麼多網友參加，已收到超過80件作品。

她說，「禮義廉恥」是早年校訓，從小大家都有這觀念，學校教了千百次，只要記得幾分，本性就不會太偏離，但當今社會風氣，常讓人感慨世風日下，人心不古。

首次參與集寫的書法老師簡豐益傳作品後表示，書法創作好惡不是作品本身的技巧，而是有感，代表的情感，先感動自己，才能感動賞者。

「大家對主題有感！」陳姿夙說，來自全國各地書藝老師揮毫寫下「禮義廉恥」，每份作品字體不同，但都是作者的期許與滿滿感動，部分書友甚至寫了好幾次，希望透過簡單四個字自省、提振社會風氣。

網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
分享
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
分享
嘉義市書藝協會學術顧問陳姿夙，日前舉辦網路集寫，主題為「禮義廉恥」，透過網路號召...
嘉義市書藝協會學術顧問陳姿夙，日前舉辦網路集寫，主題為「禮義廉恥」，透過網路號召各地書法老師、創作者熱情響應，揮毫拍照回傳。記者卜敏正／攝影
分享
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
分享
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
分享
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
分享
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
分享
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
網路集寫主題「禮義廉恥」，受到許多書藝創作者熱情回響。記者卜敏正／翻攝
分享

里約奧運

相關新聞

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

夜市抵用券 新北7處可使用

2019-11-15 22:51

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

2019-11-15 23:49

新北歡樂耶誕城點燈 亮到元旦

2019-11-15 23:45

新北危老都更 今年核定100件…達標

2019-11-15 23:42

挑戰人生下半場／徐金春 辭職顧中風父 投入志工助人助己

2019-11-15 23:38

北市捷運站周邊機車格 明年起收費

2019-11-15 23:32

北市10庇護工場合推春節禮盒 拚3千盒

2019-11-15 23:26

士林官邸菊展 22日登場 18萬盆菊花綻放

2019-11-15 23:06

興南夜市試辦徒步區 4個周六抽獎

2019-11-15 22:52

林智堅化身咖啡師 用「咖啡學」向民眾力薦江永昌

2019-11-15 21:24

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

金山高中成立衝浪社 盼下海衝出一片天

2019-11-15 19:20

閒置地變菜園 石門富基里共餐營養加分

2019-11-15 19:19

瑞芳警建置巷弄監視器網 民眾安全有保障

2019-11-15 19:17

淡水環保志工淨灘 五百人守護沙崙海岸

2019-11-15 19:16

汐止「舞藝匯好咖」結業 70歲阿嬤不缺課

2019-11-15 19:15

新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲

2019-11-15 17:58

新北第44托老中心 永和耕莘醫院承辦

2019-11-15 17:14

台北酷課雲砸1400萬 108新片全動畫教學

2019-11-15 16:05

目標3千盒！10庇護工場共推春節禮盒

2019-11-15 15:47

因應總統大選 新北地檢署今召開選舉查察分區座談會

2019-11-15 15:25

台文創續掌經營權 文創華山邁向終身學習基地

2019-11-15 14:22

寫作讓平淡生活激起浪花 新住民獲文學小品文獎

2019-11-15 14:18

公費流感疫苗分批接種 學生、醫護人員今首波開打

2019-11-15 13:22

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

2019士林官邸菊展下周登場 逾2000朵大立菊超吸睛

2019-11-15 12:59

夜市消費抵用券 新北多一處可使用

2019-11-15 12:58

中和興南夜市試辦行人徒步區 周周抽限定悠遊卡消費券

2019-11-15 12:28

四價公費流感疫苗第一批開打 新北擴大族群明年1月1日施打

2019-11-15 10:58
看更多

熱門文章

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

她放下4個孩子勇敢追夢學中醫 每到傍晚4、5點心就很酸

2019-11-16 02:20

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

基隆這一家出了四個中醫師 林月慎大媽中醫路苦盡甘來

2019-11-16 02:14

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

新鮮芭樂紅果打造入口意象 中農博彰化館吸引參觀人潮

2019-11-15 20:10

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

《熊熊遇見你》粉絲見面會 三位主角明天台南後壁見

2019-11-15 14:13

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

國中棒球「軟式組」聯賽 培英國中小蝦米扳倒大鯨魚

2019-11-15 13:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top