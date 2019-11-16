新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



「永遠都不要嫌晚！」中醫師林月慎常用這句話鼓勵追夢人，因為她自己就是過來人，42歲考上中醫特考，58歲學游泳，學開車，60歲考取船員證，65歲開始寫作，68歲拿下新北市文學獎黃金組首獎，今天（16日）受獎；她的女兒透露，媽媽還會做菜，做衣服，寫書法，根本是十項全能。

林月慎老家在萬里二坪鄉下，婚後生了4個孩子，最小的兒子吳宏一，6歲感冒引起腎臟疾病，一直發燒住院，3年沒好，瘦到皮包骨，有一天，兒子又發燒，她情急抱去檢驗所驗尿，檢驗所醫生竟告訴她，「你這個兒子養不起來」，她當場大哭。

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醫生勸她不要再看西藥，改去看中醫，她打聽到一家中醫，拿了五帖藥400元，吃到第3帖，困擾3年的泌尿功能失常改善了，後來繼續用中藥調理，兒子逐漸康復。

林月慎說，因為兒子生病，她才知道中醫這麼好用，這麼神奇，她去藥房拜師學藝，從洗切炮製學起，又買書回家看，書的末頁後有補習班廣告，才知道可以考中醫，35歲生日時，她立下志願要當一名懸壺濟世的女中醫師。

她跟妹妹借報名費，進補習班拚了，但書讀不通記不住，考了幾次名落孫山，又遇停考，復考後科目增加，更難考，在一次超難的模擬考後，她跑去龍山寺抽了一個籤，「拖泥帶水又渡江，困難重重」，這致命一擊，她徹底崩潰，書全丟了，決定不考。

後來， 補習班大力鼓吹到大陸習醫，她心想可以照顧自己和親友健康也不錯，跑去上海中醫藥大學，讀了3年，回到台灣，生活沒重心，她又把書一本一本買回來，下決心力拚中醫特考，考前三個月她住進K書中心，放眼都是年輕人，只有她這個大媽混在其中。

歷經8年苦讀，42歲那年她終於考上了，拿到執照她還到處去跟老師學，希望老師把畢生功力都傳給她，她拜90多歲姜通為師，跟他的第一天，他講了一句話「醫後不昌，醫後必昌」，如果醫德好，醫術又好，後代必定昌旺，反之，後代一定不昌旺。林月慎說，這8個字對她是個警鐘，她把這句話放在心上，一生都戰戰兢兢。

做任何事都很認真的林月慎，診所經營的很好，醫病關係像家人，更當上基隆市中醫公會理事長，55歲那年，她選擇半退休，一周只看一到二個診，留更多時間給自己。

她58歲學游泳，學開車。朋友有一條漁船，常開船去釣魚，她覺得坐船出去很悠閒很好玩，60歲考船員證。65歲參加寫作班寫作，每月聚會一次，交一篇文章請老師點評，她最愛寫童年，雖然童年非常貧窮，很多東西得不到，回頭去看卻是非常美好。