大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



「我回來了！」民視8點檔大時代播出大結局，卻傳出女星王瞳和已婚男星馬俊麟演情侶假戲真做，事件演變讓人傻眼，大時代導演蔡東文昨天重回民視，但不是來拍戲，而是跟民視鳳凰藝能經紀公司總經理黃建福，帶學生來參觀民視，看到接在大時代之後上演的多情城市拍攝現場，學生都好興奮，直呼開眼界了。

大時代劇中暖男伍家輝的陳彥廷，真實身份其實是崇右影藝科技大學影視傳播系系主任，戲殺青，他回到學校教書，也把拍這戲的導演蔡東文，他所屬的民視鳳凰藝能經紀公司總經理黃建福，民視等各大電視台資深攝影師孫國華，都邀去他的系上開課，讓學生和業界接軌。

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昨天校方安排演藝、時尚、表藝、品設系學生，浩浩蕩蕩走訪民視公司，蔡東文，黃建福，孫國華親自導覽，高規格接待，學生感到很驚喜。

蔡東文說，大時代拍了一年7個月，他終於可以休息，喘口氣，他以前在拍大時代時，會讓學生進到錄影現場觀看，但多情城市只給空棚看，二棚和五棚，沒有四棚，四是不好的數字，就沒有四棚，跳過去，中視南港棚有個四棚，永遠不開放給別人用，因為在蓋大樓時摔死一個工人，後來他拍一部戲，有去四棚拍，他在攝影機就看到骷髏頭，現在想起還雞皮疙瘩起來。

有學生發現棚內打燈很厲害，打很強，好像在太陽底下，蔡東文說，棚內冷氣永遠開很強，這冷氣不是給人吹的，是給機器吹的。

蔡東文說，他在崇右影藝科技大學影視傳播系上課，已看到一二個菁英，有機會拉拔，這幾個學生拿到劇本會分鏡還會來跟他討論，這讓他想起他的恩人，台灣綜藝教父黃義雄，寇桑。

蔡東文說，他27歲進百事傳播，28歲在中視接很多外快，百事傳播董事長黃義雄把他叫去，問他現在幾歲，他說28歲，黃義雄問他，攝影師是要體力的，「你要扛到幾歲？」他當下就聽懂了，馬上去學後製，剪接，最後當上導演。