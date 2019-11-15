北市10庇護工場合推春節禮盒 拚3千盒
2019-11-15 23:26
聯合報 記者魏莨伊
／台北報導
春節禮盒占許多庇護工場全年營收很高比率，但市場競爭激烈，喜憨兒基金會年節禮盒曾僅占全年營收2%。北市勞動局去年首度聯合庇護工場推出春節禮盒，兩個月賣掉2100盒，銷售表現佳，今年再度攜手10家庇護工場，推出「年年舞春」、「富貴舞春」兩款禮盒，即日起至11月30日訂購，可享早鳥優惠，銷售目標盼能達到3千盒。
今年春節禮盒品項較多元，小盒「年年舞春」內有杏仁脆片、堅果QQ餅、烏龍立體茶包，每盒單價350元，11月30日前購買優惠單盒280元。
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大盒「富貴舞春」除了黑豆、黃豆混裝而成的健康豆豆和牛軋糖外，還有堅果QQ餅、堅果塔、辛甘醬、掛耳咖啡包等，每盒單價550元，早鳥價350元。
重建處執行長吳明珠呼籲，只要購買一個禮盒，就能同時照顧多家庇護工場，期望社會大眾能多選購。產品銷售資訊，可查詢北市庇護工場粉絲專頁，或上109年度北市春節禮盒訂購網站訂購。
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