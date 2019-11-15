士林官邸菊展 22日登場 18萬盆菊花綻放

2019-11-15 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北報導



「士林官邸菊展」有趣的愛心雙天鵝綠雕，以作曲家舒伯特名曲《天鵝之歌》為題，塑造浪漫氛圍。 圖／北市工務局提供 分享 facebook

台北市近來百花齊放，處處有花香，除古亭河濱公園、關渡花海盛開外，邁入第18年的「士林官邸菊展」也在本月22日登場，展出菊科花草多達18萬盆。多種特色菊花結合各國名曲呈現，包含莫札特「小星星伴奏曲」、周杰倫「爺爺泡的茶」和五月天「派對動物」等歌曲，一路展至12月8日。

「士林官邸菊展」有趣的長頸鹿演奏鋼琴綠雕設計。 圖／北市工務局提供 分享 facebook

今年活動以「樂在菊中」為題，展出數量從去年16萬盆增加至18萬盆，除結合名曲，還有超過8公尺的美聲公主綠雕，以及演奏鋼琴的長頸鹿綠雕設計，也是一大亮點。

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重量級作品「大立菊」，公園處人員耗時2年培育的白鶴品種，單株開出逾2000多朵菊花，相當壯觀；另有高3.4公尺的茶壺綠雕，以傳遞中國茶文化的歌曲「爺爺泡的茶」為題，造型可愛有趣，民眾除了欣賞，更可打卡拍照留念。

「「2019士林官邸菊展」22日在士林官邸登場，今年活動以「樂在菊中」為題，特別以菊花盛宴呈現樂曲中的特色及場景。圖／北市工務局提供 分享 facebook

「2019士林官邸菊展」22日在士林官邸登場，今年活動以「樂在菊中」為題，特別以菊花盛宴呈現樂曲中的特色及場景。圖／北市工務局提供 分享 facebook

五月天經典歌曲「派對動物」，巧妙結合格林童話故事「布萊梅樂隊」，狗、貓、公雞的可愛綠雕各自演奏樂器，大開音樂派對，還有超浪漫愛心雙天鵝綠雕，搭配愛心形狀造型菊，呈現「天鵝之歌」的意境。另有以五線譜、吉他、鋼琴鍵盤等元素呈現的「愛的羅曼史」，令人沉浸在粉紅泡泡中。

「2019士林官邸菊展」記者會，工務局局長林志峯(左二)和知名聲樂家簡文秀(右二)及薩克斯風手孫維廷(右一)一同高歌。記者郭頤／攝影 分享 facebook

為期17天的菊展，戶外展區開放時間為8時至19時，室內展館則開放至17時。工務局長林志峯說，展場周邊還有創意市集、胖卡美食區和抽獎等活動，12月7日下午還有「彩菊飛揚時」音樂會，邀民眾共襄盛舉。

古亭河濱公園現在正值花海盛開，大片的紅、白、紫當季草花鮮豔奪目，直到明年1月春節前後都是賞花期，民眾可以把握時間到此散步拍美照。圖／北市工務局提供 分享 facebook

除了菊展，鄰近公館、師大商圈的古亭河濱公園，也有可媲美北海道「富良野」的美麗花海，面積多達8234平方公尺，種植當季草花29萬6424盆，有四季秋海棠、一串紅、一串紫、孔雀草、粉萼鼠尾草和小百日草等，到明年1月春節前後都是賞花期。

至於關渡祕境花海，較晚開花的白色波斯菊、大百日草、向日葵仍火熱綻放。因遊客如織，今起至12月15日，每逢周六、日10時至14時，工務局協調大南客運小21公車，約每間隔30分鐘自捷運唭哩岸站發車至八仙抽水站，往返載客。