興南夜市試辦徒步區 4個周六抽獎

2019-11-15 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北報導



新北市中和區興南夜市今起連續3個月周末假日晚上6點到11點試辦行人徒步區，管制路段包含信義街全段及景新街410巷停車場後段。 記者江婉儀／攝影 分享 facebook

新北市中和區興南夜市宣布今天起連續3個月試辦時段性行人徒步區，周末假日晚上6點到11點管制信義街全段及景新街410巷停車場後段，希望避免人車在夜市爭道。本周起連4個周六晚上7點到9點辦主題活動，完成指定任務可獲限定版興南夜市土地公悠遊卡或夜市抵用券。

經濟發展局、中和區公所合作試辦行人徒步區，初期選中興南夜市，未來因各夜市經營模式不同，將依當地發展方向、交通狀況綜合考量評估，不會馬上規畫其他夜市或市場跟進。

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經發局規畫連續4個周六以「整條馬路都是我的舞台」為主題，結合在地社團表演、AR、VR科技體驗及異國服飾免費穿等活動，提供500張限定版「興南夜市土地公悠遊卡」及1千份「興南夜市50元消費抵用券」，民眾活動期間到興南夜市消費或參與活動，拍照上傳臉書粉絲專頁指定貼文，前350人可抽獎。

經發局長何怡明表示，今年8月曾在興南夜市辦第1屆鐵人三項競賽，成功帶動人潮，讓興南夜市重回大家的記憶，今天起封街，結合地方特色辦活動，期盼再次帶動商圈買氣與活力。

中和區長賴俊達說，興南夜市是中和老字號商圈，雖然之前因為道路拓寬衝擊攤商生計，如今藉市府輔導機會，期待能找回過去榮景，讓民眾把馬路當舞台，輕鬆享受興南夜市好吃、好玩、好看、好穿、好康的「5夠好」風情。

試辦期間，除由各店家提出多樣優惠活動，市場處也邀請「素食快閃夜市」到現場，好讓氣氛更熱絡。