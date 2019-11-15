親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

興南夜市試辦徒步區 4個周六抽獎

2019-11-15 22:52聯合報 記者江婉儀／新北報導

新北市中和區興南夜市今起連續3個月周末假日晚上6點到11點試辦行人徒步區，管制路...
新北市中和區興南夜市今起連續3個月周末假日晚上6點到11點試辦行人徒步區，管制路段包含信義街全段及景新街410巷停車場後段。 記者江婉儀／攝影
分享

新北市中和區興南夜市宣布今天起連續3個月試辦時段性行人徒步區，周末假日晚上6點到11點管制信義街全段及景新街410巷停車場後段，希望避免人車在夜市爭道。本周起連4個周六晚上7點到9點辦主題活動，完成指定任務可獲限定版興南夜市土地公悠遊卡夜市抵用券

經濟發展局、中和區公所合作試辦行人徒步區，初期選中興南夜市，未來因各夜市經營模式不同，將依當地發展方向、交通狀況綜合考量評估，不會馬上規畫其他夜市或市場跟進。

經發局規畫連續4個周六以「整條馬路都是我的舞台」為主題，結合在地社團表演、AR、VR科技體驗及異國服飾免費穿等活動，提供500張限定版「興南夜市土地公悠遊卡」及1千份「興南夜市50元消費抵用券」，民眾活動期間到興南夜市消費或參與活動，拍照上傳臉書粉絲專頁指定貼文，前350人可抽獎。

經發局長何怡明表示，今年8月曾在興南夜市辦第1屆鐵人三項競賽，成功帶動人潮，讓興南夜市重回大家的記憶，今天起封街，結合地方特色辦活動，期盼再次帶動商圈買氣與活力。

中和區長賴俊達說，興南夜市是中和老字號商圈，雖然之前因為道路拓寬衝擊攤商生計，如今藉市府輔導機會，期待能找回過去榮景，讓民眾把馬路當舞台，輕鬆享受興南夜市好吃、好玩、好看、好穿、好康的「5夠好」風情。

試辦期間，除由各店家提出多樣優惠活動，市場處也邀請「素食快閃夜市」到現場，好讓氣氛更熱絡。

夜市抵用券悠遊卡

相關新聞

夜市抵用券 新北7處可使用

2019-11-15 22:51

新北文學獎黃金組首獎得主林月慎 是中醫是船員是作家

2019-11-16 00:21

大導演崇右教書想起恩人冠桑 有機會也要多拉拔年輕人

2019-11-15 23:51

北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

2019-11-15 23:49

新北歡樂耶誕城點燈 亮到元旦

2019-11-15 23:45

新北危老都更 今年核定100件…達標

2019-11-15 23:42

挑戰人生下半場／徐金春 辭職顧中風父 投入志工助人助己

2019-11-15 23:38

北市捷運站周邊機車格 明年起收費

2019-11-15 23:32

北市10庇護工場合推春節禮盒 拚3千盒

2019-11-15 23:26

士林官邸菊展 22日登場 18萬盆菊花綻放

2019-11-15 23:06

林智堅化身咖啡師 用「咖啡學」向民眾力薦江永昌

2019-11-15 21:24

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

金山高中成立衝浪社 盼下海衝出一片天

2019-11-15 19:20

閒置地變菜園 石門富基里共餐營養加分

2019-11-15 19:19

瑞芳警建置巷弄監視器網 民眾安全有保障

2019-11-15 19:17

淡水環保志工淨灘 五百人守護沙崙海岸

2019-11-15 19:16

汐止「舞藝匯好咖」結業 70歲阿嬤不缺課

2019-11-15 19:15

新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲

2019-11-15 17:58

新北第44托老中心 永和耕莘醫院承辦

2019-11-15 17:14

台北酷課雲砸1400萬 108新片全動畫教學

2019-11-15 16:05

目標3千盒！10庇護工場共推春節禮盒

2019-11-15 15:47

因應總統大選 新北地檢署今召開選舉查察分區座談會

2019-11-15 15:25

台文創續掌經營權 文創華山邁向終身學習基地

2019-11-15 14:22

寫作讓平淡生活激起浪花 新住民獲文學小品文獎

2019-11-15 14:18

公費流感疫苗分批接種 學生、醫護人員今首波開打

2019-11-15 13:22

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

2019士林官邸菊展下周登場 逾2000朵大立菊超吸睛

2019-11-15 12:59

夜市消費抵用券 新北多一處可使用

2019-11-15 12:58

中和興南夜市試辦行人徒步區 周周抽限定悠遊卡消費券

2019-11-15 12:28

四價公費流感疫苗第一批開打 新北擴大族群明年1月1日施打

2019-11-15 10:58

犬貓月曆好萌 北市今起認養限量送

2019-11-15 00:22

6違規未改 1私幼遭勒令停招1年

2019-11-15 00:18

石碇永定橋改建 預定22日通車

2019-11-14 23:57

板橋溪崑-林口長庚 跳蛙公車上路

2019-11-14 23:55

新北推無煤城市 脫煤者聯盟邀共抗暖化

2019-11-14 23:44

耶誕城開城 周邊人行道禁騎自行車

2019-11-14 23:44
看更多

熱門文章

高雄勞工夜市攤商「打死不退」 葉匡時：挑戰公權力

2019-11-15 11:10

捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉

2019-11-15 13:06

林志玲台南後壁老家 台灣小鎮藝術卡車周六開演

2019-11-15 08:11

台東南迴「多良火車站」新隧道明年中完成

2019-11-15 13:16

林右昌當市長後最遺憾的一件事 藍議員：建議主動退回

2019-11-15 13:16

遛小孩打卡熱點 青青草原親子遊樂區、落羽松秘境啟用

2019-11-15 13:00

父重病無收入憂被房東趕走 11歲童擺襪攤撐家計

2019-11-15 10:59

新竹民遞交陳情書 盼縣府把關建商環評承諾

2019-11-15 15:48

熊本熊又來了 本周六日基隆東岸商場賣萌

2019-11-15 07:24

雲林高麗菜誰耕鋤？ 雲林藍綠交鋒

2019-11-15 12:10

影／再見了！宜蘭大學大門開拆 2020版新校門即將出現

2019-11-15 15:47

影／相隔30年辦王船醮 白沙屯五雲宮再建33尺大型王船

2019-11-15 07:18

代理高雄市長三年？ 葉匡時：法律不允許

2019-11-15 10:44

乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08

超美打卡點！烏山頭水庫「跨虹吊橋」 將恢復通行

2019-11-15 07:29

台南主幹道復興路開挖 永康分局籲繞路免塞車

2019-11-15 08:13

金門「九宮部隊」召集令 首位返金老兵旅費全免

2019-11-15 14:29

竹市警主動查證兒虐片 呼籲民眾：別盲目轉傳

2019-11-15 16:33

進度落後？ 2020台灣燈會下月開幕 官網空白只有12個字

2019-11-15 14:39

陸軍聯合婚禮 莒光園地主播與丈夫「壁咚」阿帕契合影

2019-11-15 14:31

韓女在台嚴重車禍 奇蹟康復賣房募款建媽祖廟

2019-11-15 14:42

用嗶的嘛ㄟ通！ 金門水頭碼頭今起可刷悠遊卡購買船票

2019-11-15 14:15

他突然肚痛 醫師救命：是瘤破像引爆體內不定時炸彈

2019-11-15 11:54

金門7員警回母校辦宣導 小學弟超崇拜：長大要當警察

2019-11-15 20:57

巧合！藍綠不分區第一名曾銘宗吳玉琴 都是嘉義縣人

2019-11-15 17:42

嘉縣立委選舉2天共5人領表 含藍綠各1名獨立參選人

2019-11-15 18:22

《熊熊遇見你》粉絲見面會 三位主角明天台南後壁見

2019-11-15 14:13

國中棒球「軟式組」聯賽 培英國中小蝦米扳倒大鯨魚

2019-11-15 13:03

曾瀕臨絕種苞舌蘭 16年育成新品種耐熱花期逾半年

2019-11-15 11:37

嘉市西區國民運動中心 教育部長承諾納110年前瞻2.0

2019-11-15 17:40

遭質疑濫用公務車 楊瓊瓔：我這麼守分的人怎麼會？

2019-11-15 13:29

影／嘉市首創女版小綠人 穿裙留長髮尊重女權精神

2019-11-15 20:21

縮時攝影+空拍機+地下潛望系統 科技蒐證抓非法排放

2019-11-15 10:34

蔡英文莊競程競總成立 盧秀燕贈花籃？市府：基於禮貌

2019-11-15 16:32

夜市消費抵用券 新北多一處可使用

2019-11-15 12:58

首屆鹿港風箏節將登場 穿唐裝旗袍打卡送小禮物

2019-11-15 13:39

老婦8年未洗澡 好鄰居加長照師讓她如願泡泡澡

2019-11-15 16:22

「墾丁之珠」璀璨點亮 墾丁大灣點亮夢幻夜明珠

2019-11-15 19:19

2019士林官邸菊展下周登場 逾2000朵大立菊超吸睛

2019-11-15 12:59

影／昇恆昌打造「亞洲最具規模單一綜合免稅商店」

2019-11-15 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top