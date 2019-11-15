北一女下月試辦外送臨停區 貴陽路畫車格

美食外送商機崛起，校門口整排外送員的景象已成常態。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美食外送平台興起衍生機車違停亂象，外送員曾被拍到擠滿北一女校門口，北市府評估設置外送員「機車臨停區」，日前會勘後決定在北一女校門口前的貴陽路試辦臨停區，畫設臨時停車格，限停15分鐘，預計12月開始試辦。

另外，師大附中考量校門口正對信義路，人行道不寬，又有腳踏車道，如果限制在門外交易反而危險，因此先行試辦在校門內左側規畫停等區域，並有3個警衛和教官在場，確保不讓外人進入教學區。

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師大附中祕書柯冠銘指出，這樣的作法相當安全，也因此讓學生訂餐數量逐漸提升，有部分學校是限制學生分批到校外領餐，也是不同的作法。

台北市交通局上月邀集Uber Eats、Deliveroo、Lalamove、GOGOVAN、「有無外送」5家業者討論設置「機車臨停區」可行性，會後取得共識，決定先找點試辦，再決定是否在外送熱區擴大實施。除了優先選定北一女外，也選定中山女高試辦，但中山女高祕書李青芳表示，校內有熱食部，不鼓勵學生訂外送。

北市停管處科長王永錕說，目前的作法是選定北一女前貴陽路口的一處紅線，塗銷後畫設停車區塊，初步會勘決定畫設15格機車停車位，但會標明「機車臨停區」，不限外送業者，但停車超過15分鐘就算是違停。至於如何取締，停管處表示，取締方式交大會研議，但設限時臨停區，本意是要管理，而非開罰單。