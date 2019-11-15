林智堅化身咖啡師 用「咖啡學」向民眾力薦江永昌

2019-11-15 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



2020大選倒數破60天，新北市第8選區立委參選人江永昌尋求連任，今晚邀請新竹市市長林智堅站台，化身市民咖啡師，在捷運南勢角站外舉辦咖啡送暖，藉由香醇溫暖的咖啡來貼近民眾，及推廣中和在地好咖啡。林智堅也以沖泡咖啡的過程，認證江永昌是優質立委人選，請選民支持連任。

林智堅贈上「大桔大力」橘子箱，上面印有「智堅推薦、品質保證」、「票票入匭、前進立院」，及大大的「勝」字，預祝有個好結果。林智堅一手沖咖啡，一手拿麥克風講話，還說「為了永昌委員，第一次在路邊沖咖啡」，旁邊有老師監督有點緊張。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在泡咖啡的過程，林智堅也用咖啡來比喻政治人物，咖啡豆要新鮮、品質要好，比喻要選好人才；將咖啡豆磨成粉則象徵政治人物要磨練；像江永昌從基層做起，做過市民代表、議員、立委，從政20多年經驗豐富，就像泡咖啡每個步驟都要按部就班，非常重要。

林智堅說，江永昌在立法院是百分之百出席率，沒有任何一次缺席，而在質詢中更是問好問滿每一位官員，這就是腳踏實地、貫徹心力的好立委。他再說江永昌拆除延宕十餘年的16座高壓電塔，又爭取1.1億元經費改建「中和二次變電所」將電器設備屋內化；在中央則爭取減稅，減輕年輕父母養小孩的負擔，也關注車位不足及校園建設問題，努力有目共睹。

江永昌則說，林智堅是五星市長，而林最近又得亞太區景觀建築傑出人物獎，未來會與林智堅請益，建立尊重專業、重視美學的有效機制，打造人民有感、解決問題又具美學的公共建設，且嚴格把關施工品質，將中和成為宜居城市，並喊出「江來做，好將來｣。