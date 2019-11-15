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謝龍介：明年若當選不分區 將宣布參選國民黨主席

林智堅化身咖啡師 用「咖啡學」向民眾力薦江永昌

2019-11-15 21:24聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

2020大選倒數破60天，新北市第8選區立委參選人江永昌尋求連任，今晚邀請新竹市市長林智堅站台，化身市民咖啡師，在捷運南勢角站外舉辦咖啡送暖，藉由香醇溫暖的咖啡來貼近民眾，及推廣中和在地好咖啡。林智堅也以沖泡咖啡的過程，認證江永昌是優質立委人選，請選民支持連任。

林智堅贈上「大桔大力」橘子箱，上面印有「智堅推薦、品質保證」、「票票入匭、前進立院」，及大大的「勝」字，預祝有個好結果。林智堅一手沖咖啡，一手拿麥克風講話，還說「為了永昌委員，第一次在路邊沖咖啡」，旁邊有老師監督有點緊張。

在泡咖啡的過程，林智堅也用咖啡來比喻政治人物，咖啡豆要新鮮、品質要好，比喻要選好人才；將咖啡豆磨成粉則象徵政治人物要磨練；像江永昌從基層做起，做過市民代表、議員、立委，從政20多年經驗豐富，就像泡咖啡每個步驟都要按部就班，非常重要。

林智堅說，江永昌在立法院是百分之百出席率，沒有任何一次缺席，而在質詢中更是問好問滿每一位官員，這就是腳踏實地、貫徹心力的好立委。他再說江永昌拆除延宕十餘年的16座高壓電塔，又爭取1.1億元經費改建「中和二次變電所」將電器設備屋內化；在中央則爭取減稅，減輕年輕父母養小孩的負擔，也關注車位不足及校園建設問題，努力有目共睹。

江永昌則說，林智堅是五星市長，而林最近又得亞太區景觀建築傑出人物獎，未來會與林智堅請益，建立尊重專業、重視美學的有效機制，打造人民有感、解決問題又具美學的公共建設，且嚴格把關施工品質，將中和成為宜居城市，並喊出「江來做，好將來｣。

江永昌表示，隨著天氣越來越冷，奉上一杯咖啡給民眾，不只暖手更是暖心，也希望透過此活動，讓眾人檢視自己四年來的成績單，在立法院提案新鮮人稅改，年所得低於40.8萬免稅、居家照顧納入長照扣除額，在地方上爭取前瞻經費增設兩處地下停車場、額外爭取1.1億補助中和各級學校硬體設備，不管是國會問政還是地方建設，用心努力來爭取選民的認同。

新北市第八選區立委參選人江永昌尋求連任，今晚邀請新竹市市長林智堅站台，化身市民咖...
新北市第八選區立委參選人江永昌尋求連任，今晚邀請新竹市市長林智堅站台，化身市民咖啡師，在捷運南勢角站外舉辦咖啡送暖。記者江婉儀／攝影
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林智堅贈上「大桔大力」橘子箱，預祝有個好結果。記者江婉儀／攝影
林智堅贈上「大桔大力」橘子箱，預祝有個好結果。記者江婉儀／攝影
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林智堅一手拿麥克風，一手沖泡咖啡，在泡咖啡的過程，也用咖啡來比喻政治人物。記者江...
林智堅一手拿麥克風，一手沖泡咖啡，在泡咖啡的過程，也用咖啡來比喻政治人物。記者江婉儀／攝影
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咖啡林智堅

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