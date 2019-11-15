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乃木坂46今晚站台新北耶誕城 粉絲擠爆現場

2019-11-15 20:08聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

2019新北市歡樂耶誕城今晚由新北市長侯友宜主持開城點燈儀，正式點亮耶誕主燈秀以及其他燈區，今也邀請到日本人氣偶像團體乃木坂46中的松村沙友理與高山一實擔任點燈嘉賓，2人一登場現場粉絲高聲歡呼，侯友宜笑說，請大家多愛乃木坂46。

今年耶誕城以「魔法」為主題，使用精靈黃燈飾為主色調，把新北市府打造成神秘魔法世界，即日起到明年元旦，共有48天讓來自世界各地的民眾感受歡樂氣息，松村沙友理說，第一次來到台灣新北歡樂耶誕城，看到大樓的光雕秀，真的很震撼。

乃木坂46的高人氣讓現場幾乎暴動，侯友宜說，今天是來看歡樂耶誕城還是來看乃木坂46。不過台下民眾有人喊「我來看侯友宜」，也讓侯友宜開心的說，不要讓他開心，要請大家多愛乃木坂46。

侯友宜表示，新北在跨年前在新板特區舉辦歡樂耶誕城，每次都吸引滿滿的人，今年也點亮新北市府、板橋火車站2棟建築物的光雕，這次投影面積也是歷年來最大面積，更有8座天橋裝設燈飾。

侯友宜還說，日本雜誌阪急交通社曾提到，全世界在耶誕節期間到新北板橋歡耶誕城是排行第一名的景點，是日本人公認全世界最棒的歡樂旅行的地方，所以今年更請到乃木坂46到場，今年也會做得更好。

歡樂耶誕城「全台最大面積光雕秀」聞名世界，今年邀請新加坡頂尖光雕團隊策畫主燈秀，首創結合3D光雕投影及雷射光束，創造360度多層次的立體光影環繞效果，串連新北市府大樓及板橋車站，打造「雙塔一樹」的聲光盛宴。

2019新北市歡樂耶誕城今晚正式點燈開城。記者王敏旭／攝影
2019新北市歡樂耶誕城今晚正式點燈開城。記者王敏旭／攝影
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日本人氣偶像團體乃木坂46中的松村沙友理（右起）、高山一實今擔任新北歡樂耶誕城的...
日本人氣偶像團體乃木坂46中的松村沙友理（右起）、高山一實今擔任新北歡樂耶誕城的點燈嘉賓。記者王敏旭／攝影
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日本人氣偶像團體乃木坂46中的松村沙友理今擔任新北歡樂耶誕城的點燈嘉賓。記者王敏...
日本人氣偶像團體乃木坂46中的松村沙友理今擔任新北歡樂耶誕城的點燈嘉賓。記者王敏旭／攝影
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日本人氣偶像團體乃木坂46中的松村沙友理（右起）、高山一實今擔任新北歡樂耶誕城的...
日本人氣偶像團體乃木坂46中的松村沙友理（右起）、高山一實今擔任新北歡樂耶誕城的點燈嘉賓。記者王敏旭／攝影
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日本人氣偶像團體乃木坂46中的高山一實今擔任新北歡樂耶誕城的點燈嘉賓。記者王敏旭...
日本人氣偶像團體乃木坂46中的高山一實今擔任新北歡樂耶誕城的點燈嘉賓。記者王敏旭／攝影
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2019新北市歡樂耶誕城今晚由新北市長侯友宜主持開城點燈儀，日本人氣偶像團體乃木...
2019新北市歡樂耶誕城今晚由新北市長侯友宜主持開城點燈儀，日本人氣偶像團體乃木坂46中的松村沙友理、高山一實也擔任點燈嘉賓。記者王敏旭／攝影
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侯友宜火車站

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