汐止「舞藝匯好咖」結業 70歲阿嬤不缺課

2019-11-15 19:15 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市市議員周雅玲開辦的「舞藝匯好咖」結業，連六、七十歲的阿嬤也來跳流行舞，而且全勤不缺課。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市市議員周雅玲開辦的「舞藝匯好咖」活動，六個星期以來學員們喝咖啡跳舞，真的很開心，連六、七十歲的阿嬤也來跳流行舞，而且全勤不缺課，今(15)日上的是最後一堂課，學員開心結業，未來也將在汐止不定時不定期到處閃舞。

每次上課都教不同舞步，等到大家都跳熟悉了，再串起來搭上音樂，完整來一段，由市議員周雅玲開辦的舞藝匯好咖活動，請來鳥兒老師免費教導大家跳舞，幾十位學員一起跳，健康又動感，而一位七十多歲的阿嬤，當初就只想跟著動一動，跳流行舞雖然有時候節奏動作跟不上，但開辦以來，全勤不缺課。

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鳥兒老師說，來汐止教舞，現在社區婆婆媽媽越來越多，教了六堂課以來，發現大家都跳的很好，都跟的上，所以，跳流行舞真的沒有年齡限制，歡迎大家一起學舞。

咖啡老師唐芯也說，想不到咖啡跟舞蹈能夠這麼完美結合，看到學員們跳的好跳的開心，自己就很高興，也很感謝議員周雅玲開辦舞藝匯好咖的活動，讓大家都有機會咖啡跳流行舞。

市議員周雅玲表示，連續六堂的舞藝匯好咖活動在公所11樓禮堂舉行，今天完美結業，這當中有六七十歲的學員來一起跳流行舞而且從不缺課，真的很感動，未來有機會會持續舉辦，到時候也歡迎大家加入舞藝匯好咖的行列。

周雅玲指出，而這段時間我們鳥兒老師也不斷到處快閃活動，之前在汐科也引起不少學員熱情參與，那我們希望這個活動在我們鳥兒老師有時間的情況下，不定時不定期的在我們汐止到處閃舞。