淡水環保志工淨灘 五百人守護沙崙海岸

2019-11-15 19:16 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區沙崙海岸淨灘活動，21個里長帶著各里的環保志工共有五百多人共襄盛舉，讓沙崙海岸變得更加美麗。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區公所與淡水清潔隊今(15)日在淡水區沙崙海岸號召淡水各里長環保志工等人進行淨灘活動，艷陽高照的好天氣，21個里長帶著各里的環保志工共有五百多人共襄盛舉，清出一袋又一袋的海漂物與垃圾，讓沙崙海岸變得更加美麗。

淡水清潔隊長謝瑞鴻表示，這次是清潔隊每年都會舉辦的秋季淨灘活動，現場就有21個里長帶著各里的環保志工共有五百多人一同共襄盛舉，隊長更指出，人類是地球居民的一份子，更不應該留下垃圾給自然環境，因此也希望透過淨灘活動，讓原本佈滿海洋漂流垃圾的沙灘，可以還給海岸生態更乾淨的土地。

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淡水區公所民政課長楊世宏表示，淡水沙崙海岸，過去早期是淡水人最適合的休憩景點，而現在不少遊客也會來到這裡拍照看夕陽，還有許多新人也會來此拍婚沙，因此更要將這裡的環境維持乾淨。

現場許多里環保志工，都加入淨灘行列，清出一袋又一袋的海漂物與垃圾，將沙崙海岸變得更加美麗，也讓海洋生態不受到人類廢棄物的威脅，也希望大家一起來維護自然生態環境。