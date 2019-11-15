瑞芳警建置巷弄監視器網 民眾安全有保障

2019-11-15 19:17 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳警分局在愛心企業與觀天下有線電視協助下，在大寮地區巷弄建置監視器網，十四處的監視器，民眾安全更有保障。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳警分局在愛心企業與觀天下有線電視協助下，在大寮地區巷弄建置監視器網，十四處的監視器，透過系統讓派出所辦案、民眾申請調閱更方便，今(15)日瑞芳警分局與觀天下有線電視巡視成果，期望新的監視器系統，帶給民眾安全更有保障。

瑞芳上天里與傑魚里兩里巷弄，共十四處的監視器完成裝設啟用，今天上午瑞芳分局與觀天下有線電視前來視察，走進巷弄間，住戶們頻繁出入的通道，藉著監視器系統，讓安全多一番保障。

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上天里長林瑞明表示，粗坑口路1巷，這裡因為假日常有民眾前來滴水山步道遊玩看煤窯，裝設了監視器，更能確保交通治安，也讓亂倒垃圾的事件，從此不敢再猖獗。

瑞芳分局副分局長謝明杰表示，此次藉由原本設置在大馬路上的監視器，加上此次巷弄間的監視器架設，讓安全網更加滴水不漏，感謝傑魚、上天兩位里長以及贊助企業，對在地安全的重視，監視系統將統一由大寮派出所做管理及調閱，以保障民眾生活隱私。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，台灣大寬頻的監視器系統，在瑞芳公所的水利監控，與多個里內安全維護都有被使用，此次大寮地區如有事故需調閱監視器，來到管轄兩里的大寮派出所登記，便能清晰方便地查閱畫面，期望因著監視器安全網完成，讓巷弄間的居住品質，能更加提升。