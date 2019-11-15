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新北柑園列重點空汙查緝區 家具行偷排廢氣遭查獲

2019-11-15 17:58聯合報 記者施鴻基／新北即時報導

新北環境稽查重案組今天宣布查獲樹林區巨成家具行未設置空氣汙染防制設備，導致噴漆時汙染物直接散布在空氣中，PM10數值高出環境背景值100倍左右；環保局勒令停止作業，並依違反空汙法告發，最高可罰500萬。業者坦承逕行排出作業廢氣，承諾將配合改善，裝設空汙防制設備。

環境稽查重案組在樹林柑園地區設置空氣品質微型感測器，全天監測空氣品質分析數據。昨天傍晚發現當地數值異常，馬上出動稽查，在現場沿路利用手持式偵測器檢測，逐步縮小範圍，最後在柑園街1段65巷巨成家具行廠後方發現排出粒狀汙染物，

經粉塵儀檢測，PM10數值超過5千微克／立方公尺，進場稽查發現來自廠房2樓噴漆區，業者直接以2台大型抽風扇將廢氣排出，當場告發。

業者發現稽查人員時，原本想通知2樓作業人員停下，但稽查員趕緊上樓，工作人員已著手停止作業並關閉抽風設備，但稽查員錄影蒐證，業者才坦承確實偷排廢氣，也知道會汙染空氣，但平日附近無人出入，所以被查獲相當驚訝。

環保局表示，柑園一帶偶爾有民眾反映空汙案件，但過去稽查人員據報趕到時，空汙往往已逸散，難以找到汙染源，追查困難，如今設置微型感測器，即時掌握空汙案件，主動出擊，可有效維護當地空氣品質。未來柑園將列為重點空汙查緝區。

新北市樹林區巨成家具行偷排廢氣被查獲，測得PM10數值驚人。圖／新北市環保局提供
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新北市樹林區巨成家具行偷排廢氣被查獲，測得PM10數值驚人。圖／新北市環保局提供
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新北市樹林區巨成家具行偷排廢氣被查獲。圖／新北市環保局提供
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新北市樹林區巨成家具行偷排廢氣被查獲。圖／新北市環保局提供
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空氣品質台大新北

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