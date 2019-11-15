閒置地變菜園 石門富基里共餐營養加分

2019-11-15 19:19 觀天下 記者廖品涵／石門報導



石門區富基里長林茂森在活動中心的周邊雜草叢生閒置地整理，種下許多的蔬菜水果，為長輩加菜、營養加分。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 石門區富基里每月都有兩次辦理銀髮共餐，里長林茂森在活動中心的周邊打造花園，還將原本雜草叢生閒置地整理，種下許多的蔬菜水果，不只是南瓜種的相當好，就連西瓜都可以種出來，這些菜類蔬果為長輩加菜、營養加分。

富基里長林茂森說，種菜是自己的興趣，平時不灑農藥，怕蔬果不夠肥沃，也自行去農會採購有機肥料，沒想到一年四季都有的南瓜不但好生長，還長的相當漂亮，希望長輩們吃得健康，活動中心周邊也越來越漂亮。

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石門區公所主秘游文泉表示，常常過來共餐，也會與里長巡視菜園，看見里長對於長輩的照顧與共餐都相當用心，真的可以說是一級棒的好里長。

志工媽媽們也開心的抱起超大南瓜，準備要去為共餐料理，里長將活動中心周邊環境都改造，將閒置空間活化，如此一來長輩到共餐據點不但能夠吃飯，還有花草樹木以及蔬果可以欣賞，希望長輩們都可以多外出走走，心情愉悅每一天。