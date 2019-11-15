金山高中成立衝浪社 盼下海衝出一片天

2019-11-15 19:20 觀天下 記者廖品涵／金山報導



金山高中衝浪社目前在陸上學習衝浪動作與知識，即將落成啟用的中角教育基地，市議員張錦豪鼓勵到海上練習的進階目標。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 金山高中在體育署與教育局的協助下成立衝浪社，雖然目前只是在陸上學習衝浪動作與知識，因應下個月即將落成啟用的中角教育基地，市議員張錦豪鼓勵社團學生們到海上練習的進階目標，希望學生在家鄉的海也可以衝出一片天。

金山中角沙珠灣是著名的衝浪勝地，在中央與地方的齊力發展下，便利於衝浪客的遊客中心，以及水上教育教學用的衝浪基地即將落成啟用，身為在地高中為了讓水上教育更加落實，特別在這個學期開設衝浪社，讓學生因應將來金山區的水上運動發展做足準備，也讓孩子有更多元的智能可以嘗試、學習。

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金山高中校長賴來展指出，市府教育局與體育署都相當注重衝浪、水上運動等的發展，因此今年金山高中在這輛個單位的資經挹注下開辦了衝浪社，未來還會在校內建設半戶外式的風雨操場，提供對衝浪或是水上運動有興趣的民眾與學生可以在氣候不佳時，可以在有雨遮的地方衝浪練習，還有體驗營的課程也在學校的規劃中，過去一直相當注重衝浪教育的市議員張錦豪也趁著社團課時間，來關心學生。

市議員張錦豪表示，金山靠海邊，還有中角灣這個得天獨厚的衝浪勝地，希望透過教育落實水上運動的正確觀念並培養出興趣，讓生長於海邊的孩子對於海不陌生，甚至還可以讓水上的運動成為興趣或是職業，雖然目前課程都是在陸地上進行，未來在學生的基本知識與動作逐漸成熟後，也可以到中角教育基地去嘗試實際的海上衝浪，讓金山的孩子都愛上水上運動也愛上家鄉。