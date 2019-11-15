新北第44托老中心 永和耕莘醫院承辦

2019-11-15 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



永和中興公共托老中心今順利開幕，是新北市第44家托老中心，且由天主教耕莘醫療財團法人辦理，新北市長侯友宜說，新北65歲以上老年人口約56萬7千人，盼持續打造托老中心達到60家。

永和中興公共托老中心融入智慧化科技與人文創意，打造銀髮俱樂部、日間照顧中心，讓長輩延緩身體退化、促進大腦認知功能，也增加長者生活功能與社會參與度，也能讓家庭照顧者獲得充分喘息空間。

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侯友宜說，這家托老中心與以往不一樣，有失智、失能以及健康長輩共同活動，以「動齡」、「智齡」、「樂齡」、「創齡」方式來減少長輩肌肉衰弱，並起實現自己的想法，更重要是讓長輩在飲食獲得更重要照顧。

侯友宜指出，起初不了解「創齡」意義，原來是美國心理學家馬斯洛提出的人生需求層次理論，要長輩活到老學到老，勇於追求自我實現的人生目標。

耕莘醫院表示，銀髮俱樂部設置讓長輩使用的油壓型阻力訓練器材，讓缺乏運動經驗的長輩也能上手，另外還有適合中老年族群增強肌力的肌肉電刺激運動訓練，能使長輩告別年老的衰弱與肌少症。