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台北酷課雲砸1400萬 108新片全動畫教學

2019-11-15 16:05聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北酷課雲今宣布，投入500萬元，與全台最大的線上教學平台「均一教育平台」合作，針對108課綱拍攝2.0版動畫教學影片。首波推出120部以生活情境發展的國中數學與理化全動畫教學影片，適時插入習題、重點回顧等橋段，可以幫助學生快速釐清數學與理化的迷思概念。

教育局長曾燦金表示，這次拍攝2.0動畫教學影片，為國中七年級上學期數學，與八年級上學期理化，各60部影片，共計120支，影片特色是透過動畫呈現抽象概念，並在關鍵節點，與觀看影片的人互動問答，釐清迷思。

目前已發表理化科60部及數學科20部影片，幫助學生於第2次段考前複習，數學科的另40部影片將在今年底之前完成上架。

均一教育平台執行長呂冠緯表示，他們接受委託擔任系列教學影片顧問，過去均一平台1.3萬支影片，從中發現，從學生的學習的角度來講的話，學習歷程分為3階段，第一是他要先「想要學」，第二段實際的學習，最後才檢核成果。

呂冠緯指出，以往網路教學影片都從第二階段出發，影片能讓學生有效學習，不過，前提是他「想學」，但是當讀者群是8成不想學的孩子，空有影片無用武之地，他們發現，透過動畫影片，可以有效提昇孩子的學習動機。

北市教育局資訊教育科長陳秉熙表示，明年預計再投入900萬元，拍攝220支影片，包括60支九年級的理化，七下、八上的數學共100支，七上的生物60支，加起來共220支。

台北酷課雲今宣布，投入500萬元，與全台最大的線上教學平台「均一教育平台」合作，...
台北酷課雲今宣布，投入500萬元，與全台最大的線上教學平台「均一教育平台」合作，針對108課綱拍攝2.0版動畫教學影片。圖／北市教育局提供
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動畫教育局108課綱

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