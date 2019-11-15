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目標3千盒！10庇護工場共推春節禮盒

2019-11-15 15:47聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

春節禮盒市場龐大，競爭激烈，台北市勞動局去年首度聯合庇護工場推出春節禮盒，2個月賣掉2100盒，銷售表現佳。今年再度攜手10家庇護工場，推出「年年舞春」、「富貴舞春」兩款禮盒，對外亮相，禮盒品項內容較去年多樣豐富，即日起至11月30日訂購，可享有早鳥優惠。

勞動局勞動力重建運用處今早在台北市政府大樓一樓大廳舉行春節禮盒發表記者會，現場邀請數家庇護工場在場展示庇護產品，包括台灣視障協會推出的手工皂、勝利基金會7月新推出產品的樸樹咖啡、喜憨兒基金會手工餅乾及蛋糕，庇護產品玲瑯滿目，同時提供春節禮盒的產品給民眾索取試吃，反映熱烈。

重建處處長葉琇姍表示，每逢重大節日，一般業者也會推禮盒，競爭激烈，因此庇護工場也在學習不同的行銷手法，透過聯合行銷，協助庇護工場在不同節日銷售不同產品，有助業績穩定，避免大起大落。

葉琇姍指出，面對眾多庇護工場商品，讓很多業主煩惱不知該挑哪一家，怕厚此薄彼，因此去年推出組合式禮盒，一盒內容納多家庇護工場的產品，讓企業主一次購買就可以照顧很多庇護工場，這個策略蠻有成效。

部分中秋、春節禮盒占庇護工場全年營收6成，但因競爭激烈，如喜憨兒基金會去年度年節禮盒僅占全年營收2%，也期望透過聯合行銷，將餅做大。重建處整合大型庇護工場帶動其他規模較小的庇護工場，執行長吳明珠表示，去年2個月賣出2100盒，今年再推春節禮盒，銷售目標盼能達到3千盒。

去年春節禮盒產品大多是餅乾類，今年品項較多元，加入小米包、糙米、健康堅果類等，滿物超所值，兩款禮盒分成大、小盒裝，像是小盒「年年舞春」內有杏仁脆片、糕菲庇護工場堅果QQ餅、愛肯庇護工場烏龍立體茶包，每盒單價350元，11月30日前購買優惠單盒280元。

大盒「富貴舞春」除了黑豆、黃豆所混裝而成的健康豆豆以及牛軋糖之外，還有堅果QQ餅、堅果塔、勝利廚房的辛甘醬、掛耳咖啡包等，每盒單價550元，早鳥價則是350元。

吳明珠呼籲，只要購買一個禮盒，就能同時照顧多家庇護工場，簡單的一個贈禮動作，充滿溫暖與愛心，期望社會大眾能多多選購。

重建處指出，台北市庇護工場產品銷售資訊，可至北市庇護工場粉絲專頁及109年度北市春節禮盒訂購網站訂購或北市勞動力重建運用處網站查詢。

今年再度攜手10家庇護工場推出「年年舞春」、「富貴舞春」兩款禮盒。圖／北市勞動力...
今年再度攜手10家庇護工場推出「年年舞春」、「富貴舞春」兩款禮盒。圖／北市勞動力重建運用處提供
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今年再度攜手10家庇護工場，推出「年年舞春」、「富貴舞春」兩款禮盒，對外亮相，禮...
今年再度攜手10家庇護工場，推出「年年舞春」、「富貴舞春」兩款禮盒，對外亮相，禮盒品項內容較去年多樣豐富，即日起至11月30日訂購，可享有早鳥優惠。圖／北市勞動力重建運用處提供
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庇護工場春節北市

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