寫作讓平淡生活激起浪花 新住民獲文學小品文獎

2019-11-15 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



來台20年的新住民故事媽媽陳曙萍，以「聲音」描寫空巢家庭，榮獲第15屆「林榮三文學獎小品文獎」，她參加新北市立圖書館三重東區分館開設的「人人三重寫作班」已經8年，「寫作讓她平淡的生活激起了一點浪花」。

陳曙萍1999年跟著在中國大陸經商的先生來到台灣，感覺自己就像漂泊的浮萍，後來在租屋處附近發現圖書館，從此帶孩子度過一個又一個下午，後來更加入故事志工團隊，成為圖書館的故事媽媽，也才接觸「人人三重寫作班」。

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陳曙萍說，每天奔波在工作和家庭之間，其實也曾無力分心寫作，課程一度中斷，一直到最近生意比較穩定，孩子也大了之後，才重新提筆寫作。

陳曙萍說，「隨著孩子漸漸長大，有自己的生活，漸漸地，我發現家中的電視機總是開著⋯⋯」，她用文字記錄空巢生活，作品「聲音」榮獲今年第15屆「林榮三文學獎小品文獎」。

陳曙萍說，寫作讓她平淡的生活激起了一點浪花，讓她有一個人的時間、空間，與自己好好獨處。更填補了一些空巢期的失落與空虛感，只是沒想到自己創作會受青睞，將會一直寫下去。