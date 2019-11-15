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公費流感疫苗分批接種 學生、醫護人員今首波開打

2019-11-15 13:22聯合報 記者郭頤／台北即時報導

今年公費流感疫苗採分批接種，第1階段從今天開始，符合公費對象為國小至高中職和大專院校1至3年級學生及醫事人員等，第2階段和第3階段則將分別於12月8日、明年1月1日開始接種，對象為符合65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒，另有孕婦及6個月內嬰兒父母和有潛在疾病者等。

台北市衛生局表示，今年因世界衛生組織流感疫苗選株會議延遲1個月，才公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，為因應疫苗延遲供貨的可能影響，今年公費流感疫苗採分批接種。

衛生局指出，第1階段今天起開打，符合公費接種對象為國小至高中職和大專院校1至3年級學生及醫事人員等，由於學童及青少年易因流感病毒侵襲引起校園群聚，另為避免醫事人員因感染流感而影響其健康照護工作，及預防醫療院所流感群聚，故將學生及醫事人員列為第1階段接種對象。

第2階段於12月8日起開始，65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒的公費對象，可至北市流感疫苗合約院所接種；第3階段自明年1月1日起，對象如孕婦及6個月內嬰兒父母、機構對象、有潛在疾病者(高風險慢性病、罕見疾病及重大傷病)、50歲至64歲成人、托育人員、衛生防疫人員和禽畜相關人員等。

衛生局科長余燦華提醒，預防流感除接種疫苗外，平時應注意居家環境的清潔衛生及通風、加強個人衛生、勤洗手，流感流行期間避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，若出現發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀時，應戴上口罩，並請盡速就醫。

今年公費流感疫苗今天開打，第1階段施打對象為學生及醫護人員，圖為聯合醫院護理長林...
今年公費流感疫苗今天開打，第1階段施打對象為學生及醫護人員，圖為聯合醫院護理長林佩宜上午接受流感疫苗接種。記者徐兆玄/攝影
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