捷運族當心！ 11月17日起多處車站出口因施工暫封閉
2019-11-15 13:06
聯合報 記者郭頤
／台北即時報導
台北市捷運局為進行車站出入口電扶梯改善工程，11月17日起將分階段陸續進行施工，封閉部分車站單一出入口，包括忠孝敦化站3號出口、忠孝復興站3號出口和忠孝新生站4號出口等，台北捷運公司提醒，施工期間請旅客依照車站指示方向或改由其他出入口進出。
北捷指出配合第1階段施工期程，11月17日封閉忠孝敦化站3號出口及忠孝復興站3號出口，11月20日封閉忠孝新生站4號出口及江子翠站2號出口進行施工，預定於明年9月完工。
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此外，國父紀念館站5號出口已配合忠孝東路車道路型改善工程暫時封閉，為方便旅客進出車站，待5號出口替代臨時通道開放後，2號出口接續封閉施工。
另自11月18日起至11月底止，南港軟體園區站1號出口配合優化車站周遭環境，也將暫時封閉，施工期間請旅客改由其他出入口進出，施工現場也會加強張貼公告及人員引導。
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