2019士林官邸菊展下周登場 逾2000朵大立菊超吸睛

2019-11-15 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



邁入第18年的「士林官邸菊展」11月22日將盛大登場，此次共展出約18萬盆菊科花草，將多種特色菊花結合各國名曲呈現，包含莫札特「小星星伴奏曲」、周杰倫「爺爺泡的茶」和五月天「派對動物」等歌曲，都是作品發想主題，活動一路舉辦到12月8日，適合全家大小、情侶一起到士林官邸漫步賞菊，一次滿足5感體驗。

「2019士林官邸菊展」22日在士林官邸登場，今年活動以「樂在菊中」為題，特別以菊花盛宴呈現樂曲中的特色及場景，菊花展出數量也從去年的16萬盆增加至18萬盆，其中除了結合名曲的作品外，超過8米的美聲公主綠雕，搭配長頸鹿及鋼琴綠雕設計也是展中一大亮點。

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值得一提的是，菊展中的重量級作品「大立菊」，花費北市公園處人員2年心血培育，開出超過2000多朵菊花景象壯觀；另有高3.4米的茶壺綠雕，以傳遞中國茶文化的歌曲「爺爺泡的茶」為題，造型可愛有趣，民眾可以到現場一睹各種特色菊花風采，打卡拍照留念，一起迎接秋季的花卉盛事。

北市工務局長林志峯表示，士林官邸菊展每年都吸引相當多遊客前來參訪，去年約有61萬人次觀展，今年預估會再突破，以70萬人次為目標，為讓民眾有看、有吃又有玩，也連結在地商家，於展場周邊規畫創意市集、胖卡美食區和好禮抽獎等活動，12月7日下午還有「彩菊飛揚時」音樂會，邀請民眾一同共襄盛舉。

「彩菊飛揚時」音樂會在12月7日下午2時登場，由國內知名聲樂家簡文秀攜手團體黑旋風、男中音許德崇和薩克斯風手孫維廷等人同台演出，帶來多首經典歌曲演唱，要和民眾一起在美好歌聲中，度過溫馨的假日午後。