夜市消費抵用券 新北多一處可使用

2019-11-15 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



新北市議員陳啟能日前在市政總質詢時提出，要求新北市場處向中央爭取三重文化北路夜市納入使用夜市消費抵用券，這月初經濟部公告核准後，陳啟能今與立委余天前往夜市，為攤商張貼「歡迎使用夜市消費抵用券」的標誌，花枝羹攤商指出，期望能帶來更多消費。

陳啟能說，交通部今年投入36億秋冬旅遊補助國內觀光，經濟部也加碼2百元消費抵用券，刺激國內地方夜市消費，新竹以北飯店發出的消費抵用券有16萬2378張價值約811萬8900元整，不過先前卻獨漏三重文化北路夜市。

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余天指出，攤商促進會長藍得和向他表示，夜市消費抵用券實施只到12月底，時間嫌有太短，因此他會向行政院建議，該政策不能只到年底，明年應該還可以繼續延長辦理，才能創造全國夜市真正的發大財。

新北目前能使用夜市消費抵用券的夜市，包括有樂華觀光夜市、汐止觀光夜市、板橋湳雅夜市、安和國際觀光夜市、興仁夜市、蘆洲區廟口形象商圈，今起再增加1處三重文化北路夜市，讓新北有7處夜市可使用消費抵用券。

三重文化北路夜市內花枝羹攤商，一早就準備好招牌貼示可抵用的標誌，攤商說，消費抵用券一定會讓旅客帶來消費，不過與過去直接發放給全民的消費券不同，是否帶來更多的成效，執行後才會知道。