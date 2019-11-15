中和興南夜市試辦行人徒步區 周周抽限定悠遊卡消費券

2019-11-15 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市中和區興南夜市從明天（16日）起連續3個月，每周末假日晚上6點到11點試辦時段性行人徒步區，管制路段包含中和區信義街全段及景新街410巷停車場後段，打造更安全的購物環境，吸引更多人潮前往，另外，從本周起連續4個週六的晚上7點到9點舉辦主題活動，現場完成指定任務還可獲得限定版興南夜市土地公悠遊卡或夜市消費抵用券。

興南夜市假日行人徒步區試辦初期，新北市政府經發局及中和區公所跨部門合作，連續4個週六以「整條馬路都是我的舞台」為主題，結合在地社團表演、AR VR科技體驗及異國服飾免費穿等活動，更提供共500份限定版興南夜市土地公悠遊卡及1000份興南夜市50元消費抵用券，只要在每週活動期間來興南夜市消費或參與現場活動，拍照並上傳臉書粉絲專頁指定貼文的前350名，就可以免費抽，中獎率百分百！

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經濟發展局局長何怡明表示，興南夜市是以觀光夜市型態經營的商圈，今年8月辦理興南夜市第一屆鐵人三項競賽活動，成功帶動人潮，讓興南夜市重回大家的記憶，明天開始封街，結合地方特色舉辦各個活動，例如中和區公所與華夏科技大學合作推出AR、VR互動式遊戲，也與緬甸街異國文化結合，藉以帶動商圈買氣與活力。

中和區長賴俊達提到，興南夜市是中和區老字號商圈，雖然之前因為道路拓寬衝擊攤商生計，現藉由市府各局處共同輔導，期待能找回過去的榮景，讓民眾把馬路當成舞台，輕鬆享受興南夜市好吃、好玩、好看、好穿、好康的5夠好風情。