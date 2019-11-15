四價公費流感疫苗第一批開打 新北擴大族群明年1月1日施打

2019-11-15 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



今年公費流感疫苗首度升級為四價，全國今天第一批開打，新北市長侯友宜今早前往江翠國小關心接種狀況，他表示，預計12月底前，新北市校園多達40萬學生就可施打完畢，呼籲市民配合分批打疫苗時程，盡速接種。新北市自編預算擴大免費接種的族群則在明年1月1日開始施打。

以往公費流感疫苗是三價，今年首度升級為四價，三價包含2Ａ1Ｂ，四價包含2Ａ2Ｂ，多一種Ｂ型疫苗株，等於可較全面抵禦Ａ型及Ｂ型流感。依自費價來看，三價費用約500元，四價費用1000元，價格翻倍。

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新北市衛生局表示，世界衛生組織（WHO）每年初都會公布流感疫苗選株，今年延遲1個月公布，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，各國都受影響。衛福部疾管署配合疫苗廠商供貨及專家建議，採公費分批接種。

公費分批接種第一批今天開始施打國小至高中職（含五專1至3年級）學生及醫事人員；第二批12月8日施打65歲以上及滿6個月學齡前幼兒；明年1月1日起開始其他公費施打對象。

中央公告免費施打對象包括滿6個月至高中職或五專一至三年級學生；50歲以上民眾；孕婦及6個月內嬰兒的父母；幼兒園托育人員及托育機構專業人員；安養、養護、長期照顧等機構對象；高風險慢性病人(含BMI>=30)、罕見疾病及重大傷病患者；醫事及衛生防疫相關人員；及禽畜業及動物防疫相關人員。

侯友宜說，校園的生活環境集中、互動密切，群聚感染風險最大，接種疫苗是最佳的預防方式。除了中央公告的公費對象，新北市自編預算擴大免費族群，將在明年1月1日開打。

新北擴大群眾包括設籍新北的中低收入戶、低收入戶、身心障礙等；產後護理之家非醫事人員；社會局登記且實際從事的居家型托育保姆；客運司機以及國中小、高中職、五專教職員工，共有近100萬市民可享受公費流感疫苗的福利。