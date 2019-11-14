耶誕城開城 周邊人行道禁騎自行車
2019-11-14 23:44
聯合報 記者張曼蘋
／新北報導
新北耶誕歡樂城今天開城，活動期間市民廣場周邊將湧入大量觀賞光雕夜景的人潮。新北市交通局表示，自今天起至明年元旦活動期間，每天下午4點到晚間11點市民廣場周邊人行道禁止騎乘自行車，以維護人行安全和動線，需改走一般車道，將持續48天。
新北市交通局交通安全科長林昭賢表示，新北耶誕歡樂城一年比一年盛大，包括市民廣場耶誕樹、市府大樓及板橋車站大樓投影面積，高達8800平方公尺，連結市府周邊的天橋燈飾，串連整個新板特區，環繞市府周邊的8座天橋，預期將掀起一波打卡熱潮。
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林昭賢表示，開城後預計市民廣場周邊，將湧現大量拍照及駐足觀賞光雕夜景的人潮，因此活動期間每天下午4點至晚上11點，市民廣場周邊人行道禁止騎乘自行車，以維護人行安全和動線，已請耶誕城工作人員跟員警協助勸導，單車族請配合改走一般外側車道。
交通局表示，活動會場往返交通便利，搭乘捷運可從「捷運板南線 / 板橋站」 2號出口、「捷運板南線 / 板橋站」3號及3A出口 ；高鐵可在板橋車站下車後，步行5分鐘；台鐵在板橋車站下車，步行5分鐘。
台鐵表示，往年為因應演唱會人潮湧入市民廣場，通常多會加開班次，供民眾疏運，今年加開班次時間與車次仍在討論中，預計會在12月初公布，正確資訊還是以台鐵網站公布為準。
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