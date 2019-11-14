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新北推無煤城市 脫煤者聯盟邀共抗暖化

2019-11-14 23:44聯合報 記者施鴻基／新北報導

「2019新北市邁向永續與能源轉型國際論壇」產官學界現場對談。 記者施鴻基／攝影
「2019新北市邁向永續與能源轉型國際論壇」產官學界現場對談。 記者施鴻基／攝影
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新北市環保局昨天辦「2019新北市邁向永續與能源轉型國際論壇」，邀請英、日學者與會，認為發展經濟和減碳不衝突。副市長謝政達表示，新北市將申請成為「脫煤者聯盟」一員，減碳對抗全球暖化。不過屆時林口電廠將成為全市唯一用煤者。

論壇中，英國在台辦事處代表唐凱琳、組長許文馨、日本京都市環境政策局全球暖化對策室山中かおり、全球環境策略研究所博士渡部厚志都受邀參與；國內專家學者有工業技術研究院綠能與環境研究所副所長李宏台、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明等等。

謝政達說，新北2023年將邁入無煤城市行列，全球氣候變遷是人類面臨最嚴峻的問題，不但加劇溫室效應，更造成嚴重空氣汙染，各國正在和時間賽跑，須合作對抗全球暖化。

新北市燃煤工業未來將完全退場，2023年邁向無煤城市，獲得英國、加拿大等國組成的脫煤者聯盟讚賞，邀請加入，近期就會正式遞交申請文件，也希望台灣有更多城市響應。

新北境內仍有林口火力發電廠用煤，但環保局表示，新北加入國際城市減碳平台，依照市府層級管制政策提出目標和期程；林口電廠屬中央權責，而且才運轉不久，政府可能還沒考慮退役問題，地方又無權關停，只能依權責加嚴排放標準，也希望中央對禁煤有具體期程規畫。

唐凱琳表示，各國都很重視氣候變遷衝擊，能源轉型是關鍵之一。台灣離岸風電計畫極有企圖心，地方角色也很重要。如今英國燃煤發電占5%，估計2到3年歸零，碳排放比1990年降低42%，經濟卻成長60%，可見經濟與減碳不衝突。

減碳暖化

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