親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

民眾黨取消公布不分區立委記者會 疑與賴香伶有關

習近平：止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務

蔡英文領養導盲犬是他幫忙的 阮昭雄造勢晚會蔡力挺

2019-11-14 21:13聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

民進黨立委參選人阮昭雄（左）晚上在台北花木市場舉辦造勢晚會，蔡英文總統（中）與新...
民進黨立委參選人阮昭雄（左）晚上在台北花木市場舉辦造勢晚會，蔡英文總統（中）與新竹市長林智堅（右）為其站台造勢。 記者許正宏／攝影
分享

蔡英文總統今晚到北市文山區花木市場前廣場為台北市議員阮昭雄的「台北小英雄晚會」輔選站台，替阮的立委選情加溫。當蔡英文走進會場，全場進入高潮，支持者競相與蔡握手，兩旁支持者紛紛站上座椅，形成高高人牆，激動大喊「總統好」。

蔡英文致詞大贊阮昭雄，表示「小雄」值得支持，從2008她擔任民進黨主席，小雄在民進黨最困難時和她一起打拼，每一次選戰只要電話一到，小雄馬上就到，且很勇敢替民進黨當發言人，有必要時一定會披掛上陣，打贏勝仗。

蔡英文說，這次阮昭雄替民進黨在最辛苦選區文山區披掛上陣，更需要大家的支持。蔡也說，她握手時發現有人手冷冷的，要大家穿暖、身體養好，明年1月11日去投票。

蔡英文說，阮昭雄是關懷地方、關懷城市的議員，對市民關切的事情，都會細心想到，她那3隻退休的導盲犬，也是小雄帶她去領養的。從導盲犬幼犬時期一直到導盲犬退休，都是小雄幫忙照顧，由此可見，小雄有一顆溫暖、照顧人的心。

蔡也提到各項政績，稱再給蔡英文4年，台灣的經濟會更好，會有更多創業選擇、更多工作；因台灣是一個民主自由的地方，人才會選擇自由民主之地，因此台灣會成為經濟繁榮的地方，要支持者繼續「相信蔡英文」。

蔡英文要大家一起守護台灣、維護主權、繼續改革、照顧老人、照顧年輕人，每在台上喊一句，支持者都高呼一聲「好」，還有人說「小英加油！」晚會也在蔡英文致詞結束後落幕。

蔡英文阮昭雄2020選舉2020立委選舉

相關新聞

為批評過自己的阮昭雄站台 賴清德這麼說

2019-11-14 20:56

影／來往平溪石碇永定橋 改建後還多了觀景平台

2019-11-14 19:31

萬華車站交通問題 林昶佐、林郁方用行動爭取選民支持

2019-11-14 19:20

三芝老舊公廁大改造 提升質感美化環境

2019-11-14 19:00

雙溪在地人回饋故鄉 組愛心會助弱勢

2019-11-14 18:59

流標又卡電桿 汐止自強活動中心終施工

2019-11-14 18:58

汐止復興里送平安箱 弱勢里民很感動

2019-11-14 18:58

總鋪師煮佳餚 瑞芳新峰社區共餐好美味

2019-11-14 18:57

享受氯化物碳酸氫鹽泉 全台唯一東北角溫泉度假Villa就在新北

2019-11-14 18:00

陽明山高規質感溫泉飯店 台北後花園的溫泉秘境

2019-11-14 17:30

泡湯尋幽文化漫旅 北投第一家五星級酒店

2019-11-14 16:30

米其林唯一推薦日式溫泉旅館在北投 養生、賞景體現五感感知的魅力所在

2019-11-14 15:54

省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路

2019-11-14 15:12

新北耶誕歡樂城明開城 人行道「這時段」禁騎自行車

2019-11-14 15:04

新北舉辦仿生小展 向大自然學習永續創新

2019-11-14 14:15

協助去標籤化 身障者就業不容易

2019-11-14 12:12

影／收養流浪犬貓 市府贈送伊林名模月曆

2019-11-14 11:39

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

體育局長未請假…北市總預算全擱置

2019-11-13 23:36

年底前上路／出租住宅、營業場所未裝住警器 北市要開罰

2019-11-13 23:33

天幕遮陽擋風雨 偏區室外運動輕鬆

2019-11-13 23:33

新北推健身中心、運動天幕 4年擬建34處

2019-11-13 23:30

警消福利／中和保二基地警消社宅 明年底動工

2019-11-13 23:26

行政單位首創福利／北市府夜點費納工資計算

2019-11-13 23:21

北市身障勞工表揚 20人獲獎

2019-11-13 23:01

重塑赤峰街 業者樂見但地方保留 專家：仍須溝通

2019-11-13 22:38

赤峰街住商混合問題 北市尋求解套

2019-11-13 22:33

13年一次 貢寮德心宮請火遶境盛大熱鬧

2019-11-13 19:24

三芝山區道路遇雨流泥沙 騎士危險盼改善

2019-11-13 19:23

拍照新亮點 石門觀海平台「藍鵲觀景窗」

2019-11-13 19:23

改造汐止門面 火車站廣場盼成特色公園

2019-11-13 19:22

汐止社區後山坡又崩塌 找地主要鞏固

2019-11-13 19:22

捷運三鶯延伸桃園可行性研究過關 雙北桃園生活圈利多

2019-11-13 17:27

局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24
看更多

熱門文章

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路

2019-11-14 15:12

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

桃園國民運動中心漏水等缺失多 民眾愛車也毀了

2019-11-14 19:54

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

臺灣城鎮品牌獎揭曉 桃園新屋區拿到銅牌

2019-11-14 11:29

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

溪頭路幅拓寬800公尺 林明溱拍板春節前增路邊停車位

2019-11-14 18:07

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21

182年仁壽宮圓醮掀高潮 神豬賽特等1579斤有史最重

2019-11-14 18:35

南投市區域排水封蓋成停車場 議員質疑違反環保趨勢

2019-11-14 07:31

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

南方澳斷橋5億3千萬重建 將採懸臂工法鯖魚造型意象

2019-11-14 17:11

台鐵潮枋段電氣化 12月23日通車

2019-11-13 23:37

陳致中酸韓國瑜買豪宅 葉匡時反將一軍

2019-11-13 23:24

為批評過自己的阮昭雄站台 賴清德這麼說

2019-11-14 20:56

被蔡適應叫「大仔」 賴清德的舅舅童永說不能這樣叫

2019-11-14 19:51

公車票價比雙北貴？ 桃市：有買1送1

2019-11-13 23:20

15公尺巨鯨 1月21日現身愛河

2019-11-13 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top