蔡英文領養導盲犬是他幫忙的 阮昭雄造勢晚會蔡力挺

2019-11-14 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



民進黨立委參選人阮昭雄（左）晚上在台北花木市場舉辦造勢晚會，蔡英文總統（中）與新竹市長林智堅（右）為其站台造勢。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

蔡英文總統今晚到北市文山區花木市場前廣場為台北市議員阮昭雄的「台北小英雄晚會」輔選站台，替阮的立委選情加溫。當蔡英文走進會場，全場進入高潮，支持者競相與蔡握手，兩旁支持者紛紛站上座椅，形成高高人牆，激動大喊「總統好」。

蔡英文致詞大贊阮昭雄，表示「小雄」值得支持，從2008她擔任民進黨主席，小雄在民進黨最困難時和她一起打拼，每一次選戰只要電話一到，小雄馬上就到，且很勇敢替民進黨當發言人，有必要時一定會披掛上陣，打贏勝仗。

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蔡英文說，這次阮昭雄替民進黨在最辛苦選區文山區披掛上陣，更需要大家的支持。蔡也說，她握手時發現有人手冷冷的，要大家穿暖、身體養好，明年1月11日去投票。

蔡英文說，阮昭雄是關懷地方、關懷城市的議員，對市民關切的事情，都會細心想到，她那3隻退休的導盲犬，也是小雄帶她去領養的。從導盲犬幼犬時期一直到導盲犬退休，都是小雄幫忙照顧，由此可見，小雄有一顆溫暖、照顧人的心。

蔡也提到各項政績，稱再給蔡英文4年，台灣的經濟會更好，會有更多創業選擇、更多工作；因台灣是一個民主自由的地方，人才會選擇自由民主之地，因此台灣會成為經濟繁榮的地方，要支持者繼續「相信蔡英文」。

蔡英文要大家一起守護台灣、維護主權、繼續改革、照顧老人、照顧年輕人，每在台上喊一句，支持者都高呼一聲「好」，還有人說「小英加油！」晚會也在蔡英文致詞結束後落幕。