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民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

為批評過自己的阮昭雄站台 賴清德這麼說

2019-11-14 20:56聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

立委參選人阮昭雄（右）晚上舉辦造勢晚會，賴清德（左）現身站台助講，賴一開口就說：...
立委參選人阮昭雄（右）晚上舉辦造勢晚會，賴清德（左）現身站台助講，賴一開口就說：大家都很驚訝他要來幫罵他最兇的阮昭雄站台，但政治人物本就該受公評，所以他相當願意幫阮昭雄站台。 記者許正宏／攝影
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行政院前院長賴清德今晚約8時出席北市立委第八選區（文山、南中正）參選人阮昭雄造勢晚會，賴一開場就自爆有記者問他阮之前常批評他，他還幫阮助選？賴表示，他也因此更加認識阮，覺得阮很勇敢；阮在北市議員期間很努力推動都市防災，進入國會一定能協助蔡英文總統加快執行危老重建及都更的政策，全台防災工作將會做得很好。

賴清德致詞時表示，有記者今天虧他過去常被阮昭雄批評，他今晚還願意幫阮助選，算是風度不錯；他回答這位記者說，其實政治人物被批評是正常的，而大家也各為其主，他反而在過程中更加認識阮昭雄。

賴清德說，他支持阮是因為這個選區很難選，阮卻勇敢出來，阮的「小英雄」稱號叫得很好；他也知道阮很認真且不斷充實自我、向學進修，現在還攻讀企管博士，且3屆議員讓阮對公眾事務也有完整的經驗。

賴表示，阮在黨內也當過發言人、青年部主任；相較野百合世代的鄭文燦當了桃園市長、林佳龍已當交通部長，還有范雲現在也要被民進黨列入為不分區立委；他認為以阮的經驗，進入立法院絕對沒問題。

賴說，阮在議員任內讓他最讚賞、注意的是，阮對防災、都市安全很重視，這一般來說都沒什麼選票，但從此可看出阮的政治良心；增加防災道路、公園及倉庫等，任一個地方都要有防災據點才有利救災，這對大都市是很重要的；阮也推動北市老舊建築體檢，還辦防災教育讓防災觀念向下扎根。

賴也表示，蔡英文總統也正推動加快執行危老重建及都更的政策，阮若進入立法院，將可協助蔡推動相關政策，全台防災工作也將能做得很好。

最後賴也提到，看到香港的事件大家都很煩惱，港警攻擊學生還用催淚彈等，台灣不會發生這種事；因此要維護民主自由，就要讓蔡英文、阮昭雄雙雙當選，政黨票投民進黨，才能讓國會立委席次過半，否則蔡的政策將難以推行；隨後賴也致贈球棒給阮，象徵強棒出擊。

阮昭雄2020選舉2020立委選舉賴清德

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