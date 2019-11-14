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藍不分區風暴！太陽花女戰神也傻眼：提這種名單

2019-11-14 19:31聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

國民黨昨公佈不分區立委名單引發內部反彈聲浪，而新北市第12選區民進黨立委參選人賴品妤針對這份名單「看到有點傻眼」，並說，通常會放出較好看的名單吸引選票，不懂藍營為何提出這樣的名單，但她也表示，看到名單後除了要顧好自己選戰，也希望支持台灣的人一定要團結，來力抗這些人。

賴品妤說，昨天看到這份名單後，第一次看到有點傻眼，因去年11月24日九合一大選民進黨慘敗後，從國民黨主席吳敦義種種發言可以看出，藍營對於明年的選舉相當樂觀。但此一時彼一時，現在國民黨選情相對緊繃，尤其又有這麼特別的總統參選人。

賴說，她傻眼的是，在這種情況下，一般來說不分區立委會放出比較好看的名單，去吸引最大的選票，但不知道為什麼國民黨反其道而行，提出這樣的名單。

從國民黨不分區立委名單中可以看到，有軍警代表葉毓蘭、強化檢討年金改革的決心的吳斯懷，對此，賴品妤表示，本來只想顧好自己的立委選舉，但看到這些人都在名單後，心中警鈴大響，激起她的危機感，「這些人以後可能是同事啊！」因此，現在除了要好好拚選戰，努力讓自己爭取到新北第12選區這席的立委門票，還要團結其他支持台灣的人，才能力抗這些人。

對於國民黨不分區立委名單，民進黨立委參選人賴品妤（右）表示有點傻眼。記者胡瑞玲／...
對於國民黨不分區立委名單，民進黨立委參選人賴品妤（右）表示有點傻眼。記者胡瑞玲／攝影
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國民黨賴品妤

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