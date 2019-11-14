影／來往平溪石碇永定橋 改建後還多了觀景平台

2019-11-14 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北即時報導



新北石碇永定橋去年因檢測發現橋墩受損耐震力不足，動工復建，預定11月22日通車，新北市長侯友宜今前往了解進度，也強調新北1315座橋梁除例行檢查外，每2年一次依規定擴大檢測規模，特殊橋梁在颱風過後，也須在5天內全部檢測，地震過後則要在1天內檢測完畢。

永定橋位在106市道55公里處，是平溪與石碇間重要橋梁，1988年通車迄今30年，新北市工務局養工處去年檢測橋梁，發現永定橋橋墩受損嚴重、耐震力不符規定，第一時間進行補強，並規畫施作新橋。興建新永定橋並通車後，舊有的永定橋將進行拆除，並在新橋打造一處觀景平台。

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新建的永定橋位於山區河谷地形，兩岸高度有10公尺以上的落差，施工條件嚴苛，設計時上部結構將為兩跨連續鋼箱梁，橋梁長度為75公尺，寬12.5公尺，下部結構則採樁式橋台及單柱橋墩方式設置，車道則為雙向各一。

養工處表示，新永定橋在設計上減少橋墩數量，從3個橋墩改為1個橋墩，避開主要行水區，提升通洪需求，同時強化橋體結構，並讓橋梁符合現行耐震規定，11月22日通車後將提供民眾更安全、完善的行車環境。而在通車後，除了進行舊永定橋拆除作業外，也會在新永定橋上興建觀景平台，增進地方觀光。

新北市長侯友宜視察後表示，希望新的永定橋能如期通車，最重要的是新北1315座橋梁除例行檢查外，每2年也依規定大檢測一次，而特殊橋梁在颱風過後，也須在5天內全部檢測，地震過後則要在1天內檢測完畢。