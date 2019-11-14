1114世界糖尿病日 醫師提醒病友保護眼睛
2019-11-14 19:24
聯合報 記者凌筠婷
／彰化即時報導
今天是11月14日世界糖尿病日，眼科醫師提醒糖尿病患者們，平常除了要嚴格控制血糖，別忘了定期檢查眼睛，避免糖尿病引起視網膜病變，導致視力下降而不自知，最糟糕可能會有失明之虞。
根據統計，全國糖尿病患人數已經超過200萬，且每年都會增加2.5萬人，糖尿病患者若沒有好好控制血糖，可能導致視網膜病變，影響視力，而視網膜病變剛開始的症狀不明顯，容易被患者忽略。明明眼科醫師陳加宇說，曾有糖尿病患者以為自己飛蚊症來就醫，檢查後才發現視網膜嚴重出血，最後還得住院治療，才讓視力惡化情形獲得控制。
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明明眼科院長黃偉成表示，視網膜是眼睛內的感光層，因為一直持續在運作，因此需要大量養分，但長期高血糖會使血管阻塞，引起微細血管局部變大、出血或阻塞等現象。微細血管阻塞造成視網膜缺氧進而導致網膜血管增生，影響視力。
黃偉成說，負責供應視網膜養分的血管網絡十分脆弱，若發生病變而受損，就沒辦法再生或修復，因此黃偉成呼籲糖尿病患者一定要嚴格控制血糖、血壓和血脂肪，定期接受視網膜檢查。
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