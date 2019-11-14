萬華車站交通問題 林昶佐、林郁方用行動爭取選民支持

2019-11-14 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



隨選戰逼近各地選情日漸加溫，各參選人除政治喊話的攻防外，也分別針對地方建設提出意見，無黨籍立委林昶佐今會同交通部次長黃玉霖、鐵道局和北市府等單位至萬華火車站會勘，處理車站周邊因工程造成的交通問題，同選區國民黨籍立委參選人林郁方昨針對此事在立法院辦理協調會，2人都想用行動向選民展現決心，爭取支持。

萬華康定路行經萬華火車站一帶路段（萬大路銜接康定路），因萬華火車站旁長期進行廣一、廣二地下停車場工程，路型改變成S型路段，未料工程承包商啟赫工程10月初卻跳票導致工程一再延宕，使得當地居民抱怨連連，不僅路型危險好發事故外，不便的動線也使周邊店家生意大受影響。

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台北市立委第5選區（中正、萬華）參選人林昶佐今邀交通部長次長黃玉霖，以及鐵道局工程處、北市府和當地里長等相關單位，林昶佐要求交通部盡快縮短廣一廣二工期，並要求康定路應在過年前截彎取直，改善居民問題。

林昶佐表示，主要希望工程可以分段、加速進行，最重要是過年之前讓在地店家能夠順利做生意，車站出來的人流能夠進入商圈，很高興提出來的訴求交通局和鐵道局都給予承諾，替民眾爭取權益。

交通部與鐵道局在現場口頭允諾，明年過年前會將S型路線改為直線路段，且增設紅綠燈，另將工地圍籬進行退縮，恢復周邊巷道雙向通行，並把現在S型路段區域開放為臨時停車場，方便周邊商家開店做生意，整體交維計畫可以趕在明年3月底前全數完工，至於地下停車場工程則預計明年9月底左右完工。