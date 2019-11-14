總鋪師煮佳餚 瑞芳新峰社區共餐好美味

2019-11-14 18:57 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



瑞芳新峰社區共餐日，總舖師志工煮了桂圓排骨與麻油雞，讓社區長輩們暖暖身子，美味又營養。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳新峰社區每週四固定在忠仁廟辦理共餐，不僅有總舖師擔任社區志工料理佳餚，還有車輛接送與送便當服務，讓行動不便的長者也能一飽美味，今(14)日共餐日，煮了桂圓排骨與麻油雞，讓社區長輩們暖暖身子，美味又營養。

瑞芳新峰里，是從爪峰里分割出來的里，居民眼見其他里內有共餐，於是去年，新峰社區找到了忠仁廟樓下的空間，邀請志工們幫忙，大家選在?週四一同共餐，團聚話家常。

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今(14)日總舖師準備著拿手菜，用補氣的桂圓料理排骨，其他社區志工也閒不下來，既要準備打菜送便當，還要接送行動不便的長者，大家用實際行動參與，表達對社區共餐的重視。

新峰社區理事長徐登賢表示，因為社區居民不好意思免費享用共餐，目前社區選擇酌收每季費用，用作帶大家出遊旅行的基金，和樂的共餐文化，讓社區凝聚力提升且交流溫馨。