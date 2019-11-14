汐止復興里送平安箱 弱勢里民很感動

2019-11-14 18:58 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止復興里長蕭素真和在地愛心企業合作，送平安箱送到需要幫忙的里民家中，里民很感動。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止復興里長蕭素真和在地愛心企業合作，將每個月公司初二、十六拜拜的東西，裝成村里平安箱，發送給弱勢家庭，今(14)日里長蕭素真載平安箱送到需要幫忙的里民家中，每個月拿到這些白米、麵條罐頭等生活物資，里民很感動。

昨天農曆16公司拜拜，今天一早，復興里長蕭素真就去汐止區新台五路的愛心企業把平安箱載回里內，接著馬不停蹄的送到楊媽媽的家裡，就要85歲的楊媽媽，兒子、女兒一個生病一個洗腎根本沒辦法工作，只是要申請低收入戶門檻又過不了，里長得知後，也每個月將村里平安箱送來，小小心意卻讓楊媽媽很感動。

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復興里長蕭素真說，送平安箱已經快兩年，而這一戶是後來發現楊媽媽他們生活上有需求，是發重陽禮金的時候發現他們真的很需要幫忙，所以，就另外再申請，從此以後我都儘量找資源給他們，因為一個月只有六箱，都儘量給他們。

里長蕭素真指出，楊媽媽年紀也很大了，兒子腰受傷不好現在也60幾歲了，已經20幾年沒辦法工作了，女兒也洗腎洗了十幾年，可是他們要申請低收的時候，門檻都不過，因為楊媽還有另一個兒子，可是那個兒子長期付擔他們三個人的生活也是負擔很重，本來是希望社會局或社會課這邊有什麼資助能夠讓他們申請低收通過，不然，他們之前有一些儲蓄就是一直用，也是非常辛苦，之前還會有不好的想法，聽了真的很不捨。

與在地企業結合，將每個月初二、十六拜拜的東西，裝成村里平安箱，復興里長這一送也兩年多的時間，希望幫助里內弱勢，也讓他們感受到社會的溫暖。