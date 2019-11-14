流標又卡電桿 汐止自強活動中心終施工

2019-11-14 18:58 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止的自強市民活動中心工程流標十幾次，又卡在電線桿又動不了，經協調後終於在前天開始施工了。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止的自強市民活動中心是海砂屋，經封閉拆除，只是要重建卻好難，工程流標十幾次，好不容易在今年七月舉行動土儀式，卻又卡在電線桿又動不了，這一拖又三四個月，終於在前天開始施工了，今(14)日市議員周雅玲服務處就到現場關心，希望能如期完工。

封閉圍了三年，機具人員終於進場施工，自強市民活動中心經過鑑定是海砂屋，早在三年多前，整棟樓就進行封閉，拆掉重建招標十多次都流標，好不容易等到標出去，還在今年七月舉行動土典禮，結果又等了三個月，終於有大型機具進場施工，也讓里長康金龍鬆了一口氣。

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自強里長康金龍說，今年七月已經動土了，這幾個月延宕是因為一些內部作業因素影響，而經過很多波折自強里活動中心終於開始施工了，也要拜託地方民意代表督促，讓活動中心能夠順利落成。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，因為活動中心老舊又是海砂屋改建，在去年預算已經到位，但是有一些程序沒有符合、招標發包不出去，動土後又因為要設新電杆，種種原因造成工程延宕，延到前天才開始施工，總經費是2300萬工期三百天，希望工期能如期完成，讓附近里民有更舒適安全的休閒活動空間。