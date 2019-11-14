雙溪在地人回饋故鄉 組愛心會助弱勢
2019-11-14 18:59觀天下 記者蕭皓文／雙溪報導
成立一年多的詠愛雙溪弱勢愛心會，由雙溪在地人組成，成員許多都是雙溪國中校友，為關心故鄉的弱勢族群，今(14)日到雙溪魚行市民活動中心，由公所及志工協助，發放救濟品給低收入戶居民，期望透過活動回饋自己故鄉，也帶來社會的溫暖。
今(14)日詠愛雙溪弱勢愛心會來到魚行市民活動中心發放物資，麵條、衛生紙等日用品，希望提升在地低收入戶的生活水準，也幫助他們在歲末前感受到來自在地鄉親的關懷。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
詠愛雙溪弱勢愛心會會長李逢春表示，弱勢愛心會目前成員約三、四十人，成立才一年多，當初因為在雙溪國中同學會團聚，並共同希望關懷回饋桑梓而成立。
今天雙溪區公所社會人文課長林月霞表示，今天特別頒發感謝狀謝謝弱勢愛心會的善心，期盼這樣的愛心繼續延續，幫助弱勢。而公所志工們也熱情協助簽到、發放，大家有錢出錢、有力出力，共同幫助雙溪更加有愛，弱勢戶也能享有溫足的暖心歲末。
留言